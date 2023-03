Pro D2 : le point sur la course au maintien

PRO D2 - Montauban, Soyaux-Angoulême, Carcassonne, Massy, et à un degré moindre Béziers et Rouen, sont concernés par le maintien. Le point sur la dynamique et le calendrier des équipes qui jouent leur survie dans un championnat où toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer à sept journées de la fin.

Carcassonne

Les Carcassonnais ont longtemps flirté avec la zone rouge. Ils y sont désormais dedans, depuis la 22e journée. "On a envie d'en sortir rapidement car ce n'est pas facile de travailler en sachant qu'on est relégable", lâche le capitaine Samuel Marques. Le demi de mêlée est resté s'entraîner dans l'Aude plutôt que de rejoindre la sélection portugaise, qui disputera la finale du Tournoi des 6 Nations B ce week-end. Il a pointé plusieurs axes d'améliorations pour le prochain bloc : "On commet beaucoup de fautes, on est passif en défense. On laisse les équipes jouer et on subit trop. Il y a beaucoup d'agressivité à mettre. Le seul mot va être solidarité."

Les Carcassonnais joueront des équipes du haut de tableau (réception de Mont-de-Marsan et Biarritz ou déplacement à Agen), d'autres qui espèrent encore accrocher le top 6 (Provence et Vannes à Albert-Domec) et se déplaceront aussi chez deux mal classés, Béziers et Montauban. Mais Samuel Marques ne pense qu'à la rencontre de ce vendredi : "On est focus sur Mont-de-Marsan et pas plus loin. On est quatre équipes, voire plus, à jouer le maintien et on a à peu près le même calendrier, donc la lutte sera dure jusqu'à la fin, cela se jouera sur des détails !"

Montauban

Comme pour Carcassonne, il est surprenant de retrouver Montauban dans cette bataille pour le maintien en Pro D2. Quatorzièmes après quatre revers de suite en championnat, les Vert et Noir ont tout de même leur destin entre leurs mains. Surtout, ils possèdent un calendrier plutôt favorable, avec quatre réceptions lors des sept derniers matchs. "On a sept matchs à jouer qui sont tous des tournants. On reçoit quatre fois et on sait qu’on n’a pas le choix de toute façon. Il faut se respecter un minimum, lançait cette semaine le capitaine, Fred Quercy. Il faut gagner absolument ce week-end pour récupérer au minimum quatre points et si on peut prendre les cinq on le fera."

Son manager, Pierre-Philippe Lafond, avoue aussi regarder les autres calendriers, même s'il assure ne compter que sur son équipe : "On sait que le match contre Béziers sera très important, on va regarder aussi ce qu’il se passe sur les autres terrains puisqu’on joue le maintien avec quatre ou cinq autres équipes. Aujourd’hui on est quatorzièmes, au-dessus de la ligne de flottaison, et il faut y rester. Le moindre faux pas ne sera pas rédhibitoire. Il restera encore des matchs à jouer et il y aura des oppositions entre adversaires directs. Mais ce n’est pas pour autant qu’on a un joker. Je ne considère pas que notre calendrier soit favorable, et surtout, nous ne comptons que sur nous."

Soyaux-Angoulême

Une partie de la saison dans la zone rouge, notamment durant une période de sept défaites consécutives entre décembre et février, le promu angoumoisin respire mieux. Soyaux-Angoulême a remporté ses trois duels contre ses concurrents directs en battant Massy, en allant gagner à Carcassonne avant de s'imposer face à Montauban lors du dernier bloc. "Il le fallait d'un point de vue comptable car on était un peu derrière et ces victoires nous ont permis de recoller, se réjouit Emmanuel Saubusse. Face à des concurrents, ce sont des matchs qui comptent double. En enchaîner plusieurs, cela fait du bien au moral car cela faisait un petit moment que l'on n'avait pas gagné. On avait besoin de retrouver le goût de la victoire. Les semaines sont quand même meilleures, on travaille dans un environnement positif et ça nous a reboosté pour la suite du championnat."

Preuve de leur regain de forme, lors de la dernière journée, les hommes de Vincent Etcheto ont ramené un point de bonus défensif d'Agen, malgré 37 minutes en infériorité numérique. Mais avec deux petits points d'avance sur Carcassonne, premier relégable, le maintien est encore loin d'être acquis pour les Charentais. Le traditionnel "match par match" sera appliqué par les hommes de Vincent Etcheto. Cela commence ce vendredi (19h30) par la réception de Grenoble. Il y aura ensuite l'accueil de Provence et de Biarritz. Soyaux se déplacera aussi à Aurillac et à Vannes. Hasard du calendrier, les deux dernières journées leur offre la venue de Mont-de-Marsan et un déplacement à Oyonnax, deux équipes du top trois. Emmanuel Saubusse ne veut pas miser sur une rotation faite par les deux grosses cylindrées, en vue des phases finales, pour se maintenir : "On aimerait ne pas compter sur ça. Les prochains matchs seront déterminants pour nous. Il faut prendre des points rapidement pour assurer notre avenir le plus vite possible et ne pas trop calculer plutôt que d'attendre les derniers matchs. La lutte s'annonce acharnée !"

Massy

Avec neuf points de retard sur Montauban, les Massicois n'ont plus beaucoup de points à laisser en route. Mais le calendrier n'est pas favorable aux Franciliens, qui vont voir du pays. Ils vont se déplacer quatre fois sur les sept prochaines rencontres. Mis à part des voyages à Provence (10e) et à Béziers (11e), le promu ne va affronter que des équipes du top sept. Ils vont recevoir Agen, Grenoble et Oyonnax ; ils se rendront à Nevers et Colomiers. Massy devra se ressaisir après quatre défaites consécutives, dont trois à l'extérieur. "On sait que ça va être très dur, voire inespéré de se maintenir. C'est simple : il reste sept matchs et il faudra en gagner deux de plus que Montauban, Angoulême et Carcassonne. On n'a plus le droit à l'erreur à domicile et il faudra regarder les résultats des autres", souffle Mathieu Guillomot.

Après une saison 2022 presque parfaite en National, avec le bouclier de champion au bout, Massy a eu du mal à s'acclimater à l'étage supérieur. "Je pense qu'on n'était pas prêt en tant qu'équipe à cette Pro D2 en début de championnat. On était loin des exigences individuelles et collectives. Ça a été un peu la douche froide d'entrée", ne cache pas le centre.

Béziers et Rouen presque sauvés

Avec respectivement onze et neuf points d'avance sur Carcassonne, le maintien est proche d'être acquis pour Béziers et Rouen. Cependant, une fin de saison catastrophe est encore possible. L'ASBH reste sur quatre rencontres sans succès, mais affrontera des équipes qui luttent pour leur survie en Pro D2. Les Biterrois se déplacent à Montauban ce vendredi (19h30) avant de recevoir Carcassonne le week-end suivant. Ils recevront aussi Massy (J28) et se déplaceront à Rouen (J29). Les Héraultais peuvent assurer leur maintien en cas de résultats positifs dans ces quatre rencontres.

Rouen devra se méfier de cette fin de championnat. Les Normands défieront plusieurs équipes qui luttent pour des places dans le top 6. Ils recevront Provence et Nevers et iront sur les pelouses de Vannes, Colomiers en Mont-de-Marsan. Ils devront remporter au moins une de ces rencontres pour ne pas se mettre en danger lors du déplacement à Montauban (J27) et de la réception de Béziers (J29). La lutte pour le maintien en Pro D2 est loin d'être finie !