Le marché des ailiers s'active. Comme Jack Nowell, futur Rochelais, plusieurs internationaux étrangers cherchent un point de chute dans l'Hexagone. En Top 14, de nombreux éléments en fin de contrat ou sur le départ sont aussi en quête d'un nouveau challenge. Tour d'horizon de ceux qui vont faire l'actualité dans les semaines à venir.

Relativement paisible jusqu’à présent, le marché des ailiers est en train de s’animer. Au début du mois, La Rochelle a trouvé un accord avec Jack Nowell (29 ans, 45 sélections), dont le contrat avec Exeter arrive à son terme. À Marcel-Deflandre, l’international anglais tentera de donner un nouvel élan à sa carrière.

Les CV d’autres internationaux au pedigree clinquant circulent dans l’Hexagone et ont récemment atterri sur le bureau des dirigeants de Top 14 : l’Anglais Anthony Watson (29 ans, 54 sélections), le Springbok Makazole Mapimpi (32 ans, 36 sélections), le Wallaby Filipo Daugunu (28 ans, 7 sélections), l'international italien actuellement aux Rebels Monty Ioane (28 ans, 17 sélections) et le All Black Leicester Fainga’anuku (23 ans, 2 sélections) sont actuellement proposés sur le marché français, tout comme l’arrière néo-zélandais de Bristol Charles Piutau (31 ans, 17 sélections).

Anthony Watson pourrait lui aussi débarquer en France la saison prochaine. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Cordero suivi par Perpignan ?

Clermont, contraint de renouveler ses lignes arrière, est tout particulièrement concerné. Le dossier du Gallois Josh Adams (27 ans, 48 sélections), suivi par Lyon depuis plusieurs semaines, est, lui, en suspens. En France, les candidats disponibles sont légion. À commencer par un des hommes en forme du moment : le Bordelais Santiago Cordero (29 ans, 45 sélections), auteur de cinq essais sur les deux dernières journées de Top 14. Le Puma est en partance de Gironde et, sauf retournement de situation, quittera Chaban à l’intersaison.

L’Usap serait attentive à sa situation. Les dirigeants catalans discutent aussi avec l’Anglais Alistair Crossdale (25 ans), arrivé cet automne à Aimé-Giral et dont le contrat comporte une année optionnelle. Chez les non-Jiff, on retrouve aussi Tavite Veredamu (33 ans), non conservé par le Lou, mais aussi Setareki Bituniyata (27 ans). La possible relégation du CABCL amène les recruteurs à s’intéresser au cas de l’ailier fidjien, engagé jusqu’en 2026 avec le club corrézien.

Jack Nowell sera un joueur de La Rochelle la saison prochaine !https://t.co/B4dFGsjULp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 14, 2023

Un casting de Jiff à Toulon

Du côté des Jiff, une demi-douzaine de joueurs de renom sont en quête d’un nouveau challenge. Dont deux anciens internationaux : le Lyonnais Noa Nakaitaci (32 ans, 15 sélections), un temps proche de Bayonne, mais dont la venue à Jean-Dauger ne serait plus d’actualité, et qui est également suivi par Brive ; ainsi que le Montpelliérain Vincent Rattez (30 ans, 9 sélections), dont le profil a été étudié par plusieurs clubs, dont Toulon, sans que rien ne se concrétise encore.

À ce jour, le RCT n’aurait toujours pas tranché pour son recrutement à l'aile, après avoir été en contacts avancés avec le Bordelais Geoffrey Cros (26 ans) et le Racingman Louis Dupichot (27 ans). Sous contrat jusqu’en 2024 avec Toulon, Gervais Cordin (24 ans) n’a plus été aligné en Top 14 depuis décembre et pourrait quitter la rade dès cet été. Actuellement à Brive, l'ancien Toulousain Arthur Bonneval (27 ans) est aussi sur le marché.