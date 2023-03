Jack Nowell, ailier de l'Angleterre (29 ans ; 45 sélections), sera un joueur de La Rochelle la saison prochaine. Un départ de plus pour le championnat anglais qui voit un nouvel élément partir en France.

Jack Nowell sera Rochelais la saison prochaine. Selon les informations du Daily Telegraph, l'ailier d'Exeter est tombé d'accord avec les Maritimes et quittera donc la Premiership après 145 matchs disputés avec les Chiefs. À vingt-neuf ans, Nowell a connu 45 sélections avec le XV de la Rose et a été écarté par Steve Borthwick, le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, pour le Tournoi des 6 Nations.

Vainqueur du Tournoi des 6 Nations (2016 et 2017), de la Champions Cup (2020) et de la Premiership (2017 et 2020), Nowell sera un atout de poids dans la ligne de trois-quarts rochelaise la saison prochaine. L'ailier casqué viendra notamment compenser le départ de Pierre Boudehent, qui partira au Stade français à l'issue de la saison. Également courtisé par Clermont en début de saison, Jack Nowell débarquera finalement à Marcel-Deflandre et rejoindra plusieurs Anglais en France.

Sam Simmonds rejoindra Montpellier la saison prochaine. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Nowell après Simmonds, Cowan-Dickie...

Une avalanche de joueurs de Premiership va débarquer en Top 14 cet été. Jack Nowell va notamment rejoindre ses anciens coéquipiers Sam Simmonds ou Luke Cowan-Dickie, qui se sont engagés à Montpellier, ou David Ribbans, futur joueur de Toulon. Pour rappel, la mise en faillite des Wasps avait déjà "permis" à Jack Willis (Toulouse), Tom Willis (Bordeaux-Bègles) ou Paolo Odogwu (Stade français) de traverser la Manche.

Des départs contraints par les coupes dans le salary cap des clubs anglais comme l'explique Rob Baxter, le directeur du rugby d'Exeter. "La vérité est, et il n'y a pas de secret pour cela, que nous avons dû réduire considérablement la masse salariale. La réduction de 6,4 millions de livres sterling à 5 millions de livres sterling et je pense que les gens seront surpris de voir combien nous avons dû réduire nos salaires en fonction des contrats".