La victoire homérique du XV de France en Angleterre a soulevé autant de joie que de questions. Cette rencontre est-elle la victoire la plus mémorable des Bleus depuis la prise de fonctions de Fabien Galthié ? Oui pour Yanis Guillou et non pour Clément Labonne, qui estime que le succès dantesque face à l'Afrique du Sud a davantage marqué les esprits.



Cinquante-trois points à Twickenham. La planète rugby en rêvait, les Français l'ont fait. Ce samedi, le XV de France a marqué l'histoire du Tournoi des 6 Nations en terrassant une équipe d'Angleterre insipide. Cette large défaite est d'ailleurs la plus lourde jamais encaissée par le XV de la Rose dans son antre. Après trois premières rencontres (Italie, Irlande, Ecosse) où les Bleus n'ont pas démontré la pleine puissance de leur potentiel, les hommes de Fabien Galthié ont cette fois envoyé un message fort à leurs futurs adversaires, à commencer par le pays de Galles. Ce Crunch est-il le match le plus mémorable de l'ère Galthié ? Sondage 27 votes Oui Non Ce Crunch est-il le match le plus mémorable de l'ère Galthié ? Oui 70% Non 30% Ce Crunch historique restera l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire du XV de France, et à plus forte raison, du mandat de Fabien Galthié. Depuis sa prise de fonctions en 2019, l'ancien demi de mêlée des Bleus a fait passer son équipe dans une nouvelle dimension en gagnant contre chaque nation majeure et en s'offrant un Grand chelem en 2022. Les coéquipiers d'Antoine Dupont pourraient à nouveau marquer l'histoire en gardant leur Tournoi... et espérer une victoire anglaise en Irlande.