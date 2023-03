6 NATIONS 2023 - À Twickenham, nous avons retrouvé le numéro 8 rochelais. Alors qu'il semblait usé en début de Tournoi, il a cette fois-ci avancé à chacun de ses impacts et bonifié des ballons périlleux en permettant à ses partenaires de se replacer. Il a été déterminant dans le succès tricolore.

Ces derniers temps et en ce début de Tournoi le temps de jeu des joueurs a souvent été pointé du doigt. Il faut dire que les saisons sont longues et que certains apparaissent parfois en dessous de leurs standards. C'était un peu le cas de Grégory Alldritt, auteur d'un début de Tournoi mitigé. Mais face à l'Angleterre, le troisième ligne a répondu présent en éclaboussant Twickenham de son talent ! Une performance qui, en plus d'écarter les doutes qui subsistaient autour du Rochelais, a été plus que précieuse pour ses coéquipiers. Grégory Alldritt a clairement été l'un des grands acteurs de cette victoire et les journalistes du Midi olympique reviennent sur le sujet dans La Troisième Mi-Temps.