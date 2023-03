Cameron Woki a fait son retour à l'entraînement, ce lundi matin. Le deuxième ligne international (24 ans ; 20 sélections) a rechaussé les crampons avec le Racing 92 après deux mois d'absence à cause d'une blessure au poignet.

Cameron Woki est de retour. Après deux mois d'absence, suite à une blessure au poignet, le deuxième ligne international a repris le chemin de l'entraînement, ce lundi matin. Le Racingman a publié une photo de lui sur le terrain et devrait être disponible pour la 21ème journée de Top 14, opposant les Ciel et Blanc au Stade français. Pour rappel, Cameron Woki s'était blessé au scaphoïde en janvier dernier et avait dû déclarer forfait pour le Tournoi des 6 Nations.

Une place à reconquérir en Bleu

Le deuxième ligne francilien a disputé 17 rencontres cette saison, dont 14 en tant que titulaire. Après avoir participé aux trois test-matchs du XV de France (Australie, Afrique du Sud, Japon), Cameron Woki a perdu sa place en Bleu au détriment de Thibaud Flament, étincelant depuis le début du Tournoi.