INFO MIDOL - Selon nos informations, le joueur du Racing 92 Cameron Woki est touché au scaphoïde, sera absent au moins sept semaines et manquera donc l'intégralité du Tournoi des 6 Nations. Celui-ci ne pouvait pas plus mal commencer.

C'est un énorme coup dur que vient d'enregistrer ce matin le XV de France: alors que les Bleus se regrouperont le dimanche 22 janvier prochain pour préparer à Capbreton (Landes) le Tournoi des 6 Nations 2023, qui débutera le 5 février à Rome, Fabien Galthié et son staff viennent en effet d'apprendre que Cameron Woki, leur indispensable numéro 4 depuis plus d'un an, était forfait pour la compétition.

Touché au scaphoïde lors du dernier match de Champions Cup entre le Racing 92 et les Harlequins, le joueur francilien a donc terminé cette rencontre au courage, volant d'ailleurs un ballon décisif en fin de match aux Anglais, mais avec le corps meurtri : Woki, qui sera opéré cette semaine à Paris, sera, selon nos informations, absent pour les sept semaines à venir, rendant sa participation au vieux Tournoi impossible.

Maintenant que la mauvaise nouvelle est tombée, qui remplacera donc Cameron Woki dans la cage aux côtés de Paul Willemse, voire Emmanuel Meafou en cours de compétition ? Selon toute logique, c'est le Toulousain Thibaud Flament, utilisé en numéro 5 lors de la tournée de novembre, qui glissera à un poste qui est semble-t-il plus le sien. Lui-même blessé depuis fin décembre à une épaule, il devrait revenir ce week-end face au Munster. Décidément, le Tournoi n'a pas encore commencé que les pépins physiques s'enchaînent dans le groupe France...