6 NATIONS 2023 - Dorian Aldegheri sera titulaire en Angleterre, profitant des suspensions d'Uini Atonio et de Mohamed Haouas. Le vécu du Toulousain en première ligne avec Cyril Baille et Julien Marchand a pesé lourd dans le choix du staff. Il a été préféré à Sipili Falatea, une nouvelle fois remplaçant.

La première ligne de Toulouse est aussi celle de l'équipe de France ! Les trois amis Cyril Baille, Julien Marchand et Dorian Aldegheri (huit capes) seront titulaires pour démarrer la rencontre ce samedi en Angleterre (17h45). Ils ont déjà disputé une dizaine de minutes ensemble en Bleu. C'était lors de la dernière sélection du pilier. Il était sorti du banc face... à l'Angleterre dans le Tournoi 2021. Dorian Aldegheri a un rapport particulier avec Twickenham. Ses deux dernières sélections ont eu lieu dans l'enceinte londonienne. En 2021, donc, mais aussi lors de la Coupe d'Automne des Nations 2020, où il avait été titularisé.

Le Toulousain est passé d'hors-groupe à titulaire ! Il n'a été appelé dans les 42 que cette semaine, pour pallier les suspensions de Uini Atonio et de Mohamed Haouas. "Il y a une connexion. On l'associe avec Cyril Baille et Julien Marchand. Ils ont grandi ensemble à Toulouse, c'est quelque chose de fort", a répondu Fabien Galthié. Ce dernier avait déjà titularisé Dorian Aldegheri au cœur d'une première ligne 100% toulousaine.

C'était en 2020, lors de la Coupe d'Automne des Nations. Face à l'Italie, il avait été associé à Rodrigue Neti et Peato Mauvaka. Le sélectionneur des Bleus a aussi mis en avant la saison actuelle du pilier : "Il est en train de devenir numéro un à Toulouse." Très performant cette année, Dorian Aldegheri est en plus régulier. Il n'a manqué que trois rencontres du Stade toulousain, championnat et coupe d'Europe confondus (18 matchs comme titulaire, trois comme remplaçant).

Falatea encore sur le banc

Dorian Aldegheri était en balance pour démarrer avec Sipili Falatea. Ce dernier, remplaçant lors de la tournée de novembre et pour les trois premières rencontres du Tournoi, sera une fois de plus sur le banc. "On pense qu'il amènera de l'énergie pour finir le match. Il nous a donné beaucoup de satisfactions contre l'Ecosse, en plus avec une mêlée modifiée. C'est un joueur que l'on avait sélectionné, même s'il jouait peu à Clermont à l'époque, car il a un gros potentiel. À Bordeaux, il a commencé à jouer mais cela a mis du temps. Nous lui avions toujours fait confiance", a détaillé Fabien Galthié. Le sélectionneur a conclu avec un mot sur l'autre pilier droit qui postulait, Thomas Laclayat : "Il performe avec Oyonnax et il est très bon avec nous à l'entraînement." Mais la connexion toulousaine a primé.