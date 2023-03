6 NATIONS 2023 - Ce jeudi midi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé la composition qui affrontera l’Angleterre à Twickenham (samedi à 17h45). Parmi les retours notables, celui du trois-quart centre rochelais Jonathan Danty, touché au genou avant le Tournoi des 6 Nations. Dans ce choc face au XV de la Rose, les Français tenteront de l'emporter pour mettre fin à une malédiction datant de 2005 dans la compétition historique.

Pour ce défi qui attend les Bleus dans l’antre légendaire de Twickenham face aux Anglais (samedi à 17h45), Fabien Galthié a dévoilé une équipe avec une ossature similaire aux précédentes rencontres mais a dû s'adapter aux divers aléas en procédant à plusieurs changements. Des blessures survenues pour certains, des retours bienvenus pour d’autres sans oublier les suspendus : le groupe bouge et le staff s’adapte en conséquence.

Aldegheri pour débuter

C'est un choix fort pris par Fabien Galthié et son staff. Alors que la hiérarchie et le vécu collectif pouvaient laisser penser une titularisation de Falatea, c'est bien le Toulousain Dorian Aldegheri (8 sélections) qui a été choisi pour commencer la rencontre face à l'Angleterre. Il connaîtra donc sa 9ème cape en Bleu, la dernière remontait à mars 2021... en Angleterre. Plusieurs choses ont amené le sélectionneur à décider de cette disposition.

La connexion de club en premier lieu. Avec Cyril Baille et Julien Marchand, Dorian Aldegheri constituera une première ligne qui fait les beaux jours de l'équipe la plus en forme du moment, le Stade toulousain. Avec 18 titularisations en 21 matchs avec Toulouse, le pilier de 29 ans montre sa capacité à tenir le rythme et répéter les performances de grande qualité, encore plus cette saison. Ensuite, et ce n'est désormais pas anecdotique, le profil de "finisseur" que propose Falatea plaît énormément à Fabien Galthié. "On a préféré commencer avec ce 5 en pensant que quand il faudra, Falatea nous apportera toute l’énergie nécessaire" a analysé le sélectionneur.

Danty préféré à Moefana

Alors que sa participation au Tournoi était incertaine il y a plusieurs semaines de cela, Jonathan Danty commencera bien le Crunch avec le 12 dans le dos pour sa sélection. Ménagé dans un premier temps pour la réception de l’Écosse, le staff a désormais confiance en ses capacités pour disputer un choc de si haut niveau, lui qui a disputé l’intégralité du match face à Pau le week-end dernier. Le centre de l’UBB Yoram Moefena débutera lui sur le banc. Sa polyvalence avec le poste d’ailier en fait un remplaçant idéal. Devant, en l’absence d’Anthony Jelonch opéré cette semaine des ligaments croisés suite à sa blessure face à l’Écosse, c’est François Cros (18 sélections), son compère de Toulouse qui le remplace.

Mauvaka, Lucu et Jaminet de retour sur le banc

Côté remplaçants, deux entrées sont à noter. Le talonneur du Stade toulousain est préféré à Gaëtan Barlot. Entré en jeu à trois reprises dans ce Tournoi à la place de Julien Marchand, le Castrais laisse sa place à l’habituel numéro 16, Peato Mauvaka. Paire en club et en équipe de France, leur complémentarité a fait les beaux jours des Bleus et sera reconduite pour ce choc historique face au voisin anglais. D’autre part, Melvyn Jaminet, doublé par Thomas Ramos au poste d’arrière, va connaître sa première feuille de match dans ce Tournoi 2023. En effet, Matthieu Jalibert, habituel finisseur polyvalent du XV de France, est sorti blessé de l’entraînement à haute intensité ce mercredi et sera absent environ un mois.

La composition de la France face à l’Angleterre 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19 Taofifenua, 20. Macalou, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Jaminet.

