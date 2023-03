6 NATIONS 2023 - Fabien Galthié a annoncé la composition de l'équipe de France pour se rendre à Twickenham face aux Anglais, dans le cadre de la quatrième journée du Tournoi. Entre l'omniprésence des joueurs du Stade toulousain et le retour au 5-3 chez les "finisseurs" : voici la compo des Bleus vue par le prisme des chiffres.

Dix Toulousains sur la feuille, une première depuis 2007

Le Stade toulousain n'en finit plus de montrer son impact sur les feuilles de match de l'équipe de France. Dans la composition annoncée pour le déplacement en Angleterre, on retrouve pas moins de dix Toulousains présents sur les 23 joueurs qui forment le groupe. Avec Antoine Dupont capitaine des Bleus, mais aussi Dorian Aldegheri qui compose une première 100% rouge et noir. C'est la première fois depuis 2007, et un match face à la Namibie au Stadium de Toulouse, que le club toulousain compte autant de représentants sous le maillot tricolore. L'an passé, le chiffre s'était arrêté à neuf, lors de la réception victorieuse de l'Irlande (30-24).

3 arrières parmi les "finisseurs", une première depuis cet automne

L'un des enseignements de cette composition est la présence de 3 trois-quart sur le banc des remplaçants : Maxime Lucu, Yoram Moefana et Melvyn Jaminet. Une première depuis le début de la compétition, où Sekou Macalou couvrait jusqu'à présent le poste d'ailier. Ce changement a été forcé pour deux raisons principales sur le banc : la blessure de Matthieu Jalibert, capable de couvrir le poste d'ouvreur et d'arrière. Mais aussi, la longue absence d'Anthony Jelonch, habituel titulaire qui est remplacé par son coéquipier en club François Cros.

Dixième fois que Gaël Fickou et Jonathan Danty forment la paire de centres titulaires

La paire titulaire pour le Grand Chelem est de nouveau réunie. De retour de blessure, Jonathan Danty est titularisé pour le déplacement en Angleterre. À ses côtés, il retrouvera Gaël Fickou, avec qui il a fait des merveilles l'an passé. Après neuf matchs joués en étant associés, le Racingmen et le Rochelais n'ont jamais perdu ensemble. Pourvu que la dixième poursuive cette série.

La nouvelle chance de Jaminet

Il commençait à trouver le temps long. Melvyn Jaminet, depuis qu'il était arrivé au Stade toulousain, n'a plus goûté aux joies de l'équipe de France. Accompagné de nombreux coéquipiers, l'ancien Usapiste profite du passage au 5-3 pour retrouver sa place sur le banc. Celui qui a été devancé par Thomas Ramos dans la hiérarchie se voit offrir une opportunité de retrouver les saveurs des joutes internationales dans le temple de rugby qu'il ne connaît pas. Sa dernière sélection remonte au 2 juillet 2022, lors de la tournée d'été au Japon et une victoire 42 à 23.

Aucune défaite en Bleu : le porte-bonheur Maxime Lucu

Maxime Lucu de retour de blessure, c'est un très beau présage pour le clan français. Le demi de mêlée de l'UBB compte treize sélections sous le maillot tricolore pour... 13 victoires. Meilleure série pour un joueur de l'équipe de France en activité, la doublure d'Antoine Dupont voudra continuer cette série dans un stade qui ne réussit plus aux Bleus. Incapables de s'imposer Outre-Manche depuis 2007, il faut remonter à 2005 pour trouver trace d'une victoire française dans le Tournoi. La France compte bien faire tomber le XV de la Rose et permettre à Maxime Lucu d'étendre un peu plus sa série d'invincibilité.