FAITS DIVERS - Jugé devant la cour d'assises de Perpignan durant trois jours, Chérif Bekkal, ancien rugbyman notamment passé par Aubenas, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour "viol, agression sexuelle et extorsion" commis sur un jeune audois en avril 2015.

Chérif Bekkal a passé trois jours dans le box des accusés de la cour d'assises de Perpignan et n'en est pas ressorti libre. L'ancien rugbyman était entendu pour des faits qui remontent à avril 2015 et a été reconnu coupable de "viol, agressions sexuelles et extorsion". Comme indiqué dans les colonnes de l'Indépendant, Chérif Bekkal a été condamné à dix ans de réclusion criminelle. C'est dans la nuit du 4 au 5 avril que l'homme âgé d'une trentaine d'années aurait donc commis ces actes sur un jeune audois.

Pour rappel, les faits se seraient déroulés dans un premier temps sur le parking d'une boîte de nuit à Narbonne où l'ancien rugbyman aurait agressé le jeune homme d'une vingtaine d'années dans sa voiture. Par la suite Chérif Bekkal lui aurait demandé de le conduire à la Jonquera dans un club de prostituées. Le club étant fermé, le rugbyman l'aurait violé selon le récit de la victime alors que l'accusé se défendait, lui, d'un rapport sexuel consenti.

Le consentement, au cœur des débats

Tout au long de ce procès et comme expliqué par nos confrères de l'Indépendant, la question du consentement était évidemment au cœur du débat. Les avocats de Chérif Bekkal, Mes Gaspard Cuenant et Archibald Celmeyron expliquaient : "Il n'y a pas eu de "non", de "je t'en supplie arrête" ou de "je n'aime pas ça". Certes, ce jeune homme n'était sans doute pas consentant. Mais est-ce que Chérif Bekkal, survolté par sa soirée et son mode de vie à ce moment-là et sa personnalité, était en mesure de comprendre qu'il n'était pas d'accord ? Non !". De l'autre côté, la défense du plaignant, Me Cyril de Guardia, assure que la vie de son client "s'est arrêtée cette nuit-là. Dans ce voyage de l'enfer, il est devenu une chose, un objet livré à des pulsions sauvages, victime de gestes non consentis".

En tout cas, l'avocate générale n'a pas tergiversé au moment de son réquisitoire en demandant 12 ans de réclusion criminelle pour Chérif Bekkal. À l'issue de quatre heures de délibération, les jurés de la cour d'assises de Perpignan condamnaient l'ancien rugbyman à dix ans de réclusion criminelle.