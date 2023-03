Crise FFR - Des inspecteurs des ministères des Sports et des Finances débarquent à Marcoussis

En ce début de semaine et suite à un signalement en janvier, la Fédération française de rugby a reçu la visite des inspecteurs de la mission conjointe des ministères de l’Économie et des Sports qui mènent une enquête de contrôle budgétaire et financier.

Selon les informations du Parisien, une dizaine d'inspecteurs auraient commencé leur mission au siège de la FFR ce lundi dans le cadre d'une enquête de contrôle budgétaire et financier. Une intervention à Marcoussis qui arrive en plein milieu du Tournoi des 6 Nations et de la préparation du prochain adversaire des Bleus : l'Angleterre ce samedi à 17h45. Les inspecteurs auraient donc reçu pour mission d'éplucher "les pratiques budgétaires de la Fédération, les remboursements de frais, les avantages en nature, de contrôler les appels à la concurrence, de vérifier l’existence de possibles conflits d’intérêts", assure Le Parisien. Certains salariés auraient même été priés de reporter les rendez-vous prévus à l'extérieur pour rester à la disposition des enquêteurs. Un rapport prévu quelques mois avant la Coupe du monde Le rapport de l'enquête devrait être livré pour la fin du mois de juin sur le bureau de la ministredes Sports, Amélie Oudéa-Castéra ainsi que sur celui de Bruno Le Maire. Un rapport qui devrait donc intervenir seulement trois mois avant le début de la Coupe du monde en France qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. Juste après la condamnation de Bernard Laporte (ancien président de la FFR) à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour prise illégale d'intérêts, délit de trafic d'influence, corruption passive et délit de recel d'abus de biens sociaux, la tempête qui s'abat sur la Fédération Française de rugby est visiblement loin d'être terminée.