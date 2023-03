FAITS DIVERS - Chérif Bekkal, ancien arrière/ailier notamment passé par Aubenas, Grenoble et Mâcon est actuellement jugé devant la cour d'assises de Perpignan. L'ancien rugbyman est accusé de "viol, agression sexuelle et extorsion par violence, menace ou contrainte" sur un jeune audois. Les faits se seraient déroulés en avril 2015.

Chérif Bekkal, âgé d'une trentaine d'années est en ce moment même jugé devant la cour d'assises de Perpignan. L'ancien rugbyman est accusé de "viol, agression sexuelle et extorsion par violence, menace ou contrainte" sur un jeune audois. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu le 4 avril 2015. Comme évoqué dans les colonnes de La Dépêche, après un entraînement avec son équipe, Chérif Bekkal aurait fêté son anniversaire en boîte de nuit à Narbonne. Cette nuit-là, la victime présumée, un jeune audois d'une vingtaine d'années, pris de vomissements suite à sa consommation d'alcool se serait réfugié dans sa voiture. Le jeune homme raconte que c'est à ce moment-là que Chérif Bekkal serait entré dans sa voiture et l'aurait frappé, menacé en allant même jusqu'à l'obliger de le conduire du côté de la Jonquera dans un club de prostituées.

Verdict attendu ce lundi

Dans son récit, la victime présumée explique qu'en arrivant sur les lieux l'établissement était fermé. L'ancien rugbyman l'aurait alors forcé à une fellation avant de le violer sur le chemin du retour. L'accusé lui aurait également dérobé sa carte bancaire et forcé à retirer la somme de 300 euros. Sur le trajet pour rentrer, le jeune audois en aurait profité pour prendre la fuite en prétextant s'arrêter aux toilettes sur l'aire de Pia à quelques kilomètres de Narbonne. Il aurait été retrouvé sur cette aire d'autoroute en pleurs et à moitié dévêtu.

Placé en détention provisoire après les faits, Chérif Bekkal qui était assisté par Me.Éric Dupont-Moretti, avait été libéré un an et demi plus tard. Placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès, l'ancien rugbyman a été à nouveau écroué en septembre dernier pour ne pas avoir respecté les conditions de ce dernier, en fréquentant différents établissements dans lesquels sont vendus de l'alcool. Chérif Bekkal passera donc ces trois prochains jours dans le box des accusés. Le verdict de ce procès devrait tomber ce lundi 6 mars. En septembre 2021, l'accusé s'était exprimé dans ces colonnes mettant en avant la présomption d'innocence.