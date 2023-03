TOP 14 - Montpellier a largement battu Clermont en ouverture de la 20e journée de Top 14. De retour de commotion, Zach Mercer a réalisé une belle partie, alors que Judicaël Cancoriet, remplaçant au coup d'envoi, a sombré.

Les tops

Zach Mercer

Heureusement pour Montpellier, le numéro huit Zach Mercer est de retour après sa commotion subie après deux minutes de jeu à Lyon. Avec lui, le champion de France est plus serein. L'Anglais, comme à son habitude, montre l'exemple. Ses départs en mêlée sont toujours aussi tranchants. En plus d'être le premier à mettre la tête lorsque son équipe était en difficulté dans le premier acte, il est aussi décisif sur le premier essai du match. Proche de la ligne, et alors que le MHR pousse à la sirène, il lève bien la tête pour envoyer une vissée à destination de Bridge. Plus discret après la reprise, il fait un petit festival à la 69e le long de la ligne de touche avant de transmettre à Reinach pour le 4e essai du MHR. Toujours dominant avec le ballon, il casse 10 plaquages et effectue 15 courses . Il sort à cinq minutes du terme, acclamé par le GGL Stadium.

Baptiste Jauneau

Christophe Urios fait confiance au jeune Baptiste Jauneau pour conduire le jeu de l'ASM et on comprend pourquoi. Si Clermont a perdu sur le terrain de Montpellier et dit sans doute adieu aux phases finales, le demi de mêlée a tout tenté pour dynamiser l'attaque clermontoise. Surtout en première période où il a multiplié les départs au ras, manquant parfois de justesse, mais toujours très intéressant ballon en main. Il casse un plaquage, et a mis ses avants dans l'avancée. Malheureusement, Clermont a déjoué au retour des vestiaires et Jauneau n'a pas réussi à inverser la tendance. Il est remplacé par Bézy, sévèrement sanctionné d'un carton jaune, et regarde son équipe couler depuis le banc de touche.

Jan Serfontein

Lui aussi était de retour et avait manqué à son équipe lors de la défaite au Stade français (27-17). Le centre a fait ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire utiliser sa puissance en attaque, et se montrer intraitable en défense grâce à sa bonne lecture du jeu. Auteur de six courses, il est décisif sur l'essai de Darmon en cassant deux plaquages dans les 22m clermontois.

Masivesi Dakuwaqa

Pour son 5e match comme titulaire cette saison, Dakuwaqa a été omniprésent avec pas moins de 13 courses avec le ballon. Il casse quatre plaquages et a constamment avancé dans la défense clermontoise. Très propre, il ne se fait pas pénaliser et utilise sa puissance à bon escient. Son nom revient peut-être avec moins d'insistance au moment d'évoquer les meilleurs, mais son match reste costaud et intelligent.

Les flops

Janse Van Rensburg

Le troisième ligne montpelliérain a pesé mais pas de la bonne manière dans cette partie. Il se met à la faute pour hors-jeu dans les premières minutes. Surtout, il écope d'un carton jaune sur le premier temps fort clermontois après un enchaînement de fautes. Bien heureux de ne pas voir les Clermontois profiter de leur supériorité numérique, le numéro 6 se remet progressivement dans son match (8 plaquages, 5 courses).

Anthony Belleau

Gêné par un genou dans la semaine, Anthony Belleau était bien titulaire pour ce déplacement à Montpellier. Le demi d'ouverture n'a pas réalisé un grand match. Si face aux perches, il réalise un deux sur deux, son jeu au pied n'a pas été assez long pour inverser la pression. Durant le premier quart d'heure, il a eu du mal à lire les attaques montpelliéraines et il rate son plaquage sur Serfontein qui entraîne l'essai du break de Darmon.

Judicaël Cancoriet

Le futur joueur du Stade rochelais a vécu une après-midi cauchemardesque. Remplaçant au coup d'envoi, il remplace rapidement Alexandre Fischer, victime d'une grave blessure au genou en première période. Le troisième ligne a joué seulement 20 minutes dans ce match. Le temps pour lui de réaliser quatre plaquages mais surtout d'écoper d'un carton jaune à la sirène, avant le premier essai montpelliérain. De retour en deuxième période, Judicaël Cancoriet n'est pas resté longtemps sur le terrain du GGL Stadium. Coupable d'un plaquage haut, son épaule entrait directement en contact avec la tête de Dakuwaqa : carton rouge. Sanction logique et qui coûte cher à son club, qui n'a jamais réussi à inverser la tendance en étant réduit à 14 pour la fin de la rencontre.