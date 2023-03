TOP 14 - Vainqueurs de Clermont avec le bonus offensif, les Montpelliérains d’Anthony Bouthier peuvent à nouveau regarder vers le haut du classement. L’arrière international du MHR a aussi évoqué les dix longues minutes où son équipe a connu une double infériorité numérique…

Que ressentez-vous après cette victoire bonifiée ?

Celle-là, elle fait du bien. Soit on jouait le maintien, soit on pouvait viser à nouveau le top 6. Disons qu’on ose y croire. On a vraiment tout donné aujourd’hui, même si on a eu du mal à marquer en première mi-temps. Le gros point positif, c’est l’état d’esprit car nous n’avons pas encaissé d’essai alors qu’on était à 13 contre 15. C’est ce qu’il faut retenir…

Comment avez-vous géré cette double infériorité numérique ?

On a eu le temps de se regrouper, on se parle, tout le monde était déterminé… On s’est dit qu’il y avait deux possibilités : soit on prenait l’essai et on perdait le match, soit on tenait et on se donnait une chance de le gagner. Tout le monde a donné son corps pour l’équipe, pour le club et aujourd’hui même à 13 on a tenu la baraque.

Vous ne vous êtes pas senti seul, au fond du terrain, avec vos deux centres mobilisés dans la mêlée ?

Si, un peu ! (rires) Ce sont des défenses à la mort, car on doit laisser les derniers adversaires à l’extérieur, on ne peut pas les marquer. On les a empêché de faire des passes pour les contrer et on l’a plutôt bien fait. Ils ont fait un en-avant aussi… Mais ce genre de scénario tournait en leur faveur il n’y a pas si longtemps que ça. Cette fois, ça a tourné pour nous.

Comment vous êtes vous réorganisés sur le terrain ?

On fait des paris. L’avantage qu’on a eu, c’est qu’il s’agissait de touches ou de mêlées sur les quinze mètres, donc il n’y avait qu’un côté à défendre. C’était un peu plus facile on va dire… Mais après ce sont des paris et cela nous a souri.

Quand ces dix minutes se sont terminées et que vous avez récupéré vos deux joueurs, vous êtes vous senti imbattables ?

Non, parce que le score n’était pas fait et surtout, ils était devant au tableau d’affichage. On savait que l’intensité devait rester la même jusqu’à la fin car c’est ce qui nous a fait perdre des rencontres ces dernières semaines, avec des trous d’airs qui nous ont coûté cher.

Malgré l’enjeu, on a eu l’impression que vous vouliez déplacer le ballon, c’était prévu ?

Non pas forcément mais c’est comme ça qu’on a réussi à trouver de la confiance et de l’avancée. On a insisté et ça a bien marché en première période même si on a pas marqué. On s’est dit que ça allait payer. C’est ce qu’on a trouvé en deuxième mi-temps, en inscrivant cinq essais au total, sans en prendre un seul. C’est l’autre grand point positif de la soirée.

Vos avants n’avaient pas marqué sur ballon porté depuis longtemps…

Ca fait du bien à nos avants en effet, on sait qu’ils donnent tout pour y arriver et cela ne marchait plus. Cela va leur donner de la confiance, il n’y a plus qu’à continuer comme ça. Et nous derrière on doit gagner en précision pour être plus efficaces.