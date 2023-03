En ouverture de la 20e journée de Top 14, le champion de France en titre Montpellier, qui n’avait plus gagné une rencontre depuis le 8 janvier dernier, a pris le dessus sur Clermont, au GGL Stadium (34-6). Les Cistes ont même récupéré un bonus offensif grâce à des essais de Bridge, Darmon, Giudicelli, Reinach et Paenga-Amosa. Avec ces cinq points, ils repassent devant les Auvergnats au classement.

Enfin des sourires, et le goût de la victoire. Six matchs (un nul et cinq défaites) toutes compétitions confondues que la bande à Saint-André n’avait pas levé les bras de joie. Au GGL Stadium, Montpellier, en ouverture de la 20e journée, a battu Clermont (34-6), qui restait sur une solide victoire face à Toulon dimanche dernier (36-21). Un succès bonifié qui permet aux Cistes (9es, 44 points) de passer devant les Auvergnats (10es, 40 points) et de recoller un peu à la course à la phase finale. Bordeaux-Bègles (6e) n'est plus qu'à cinq longueurs.

Sous un soleil de plomb, et un temps de printemps (16°C), ce n’était pourtant pas encore la saison des vendanges. Dans le premier acte, les deux équipes ont manqué une quantité de grosses situations pour marquer des essais. Au terme d’un premier quart d’heure explosif, le MHR n’a pas été en capacité de franchir la ligne d’en-but par l’intermédiaire de Van Rensburg et Bouthier, tous les deux poussés en touche. Dakuwaqa a été retourné au moment d’aplatir. Au sortir du premier quart d’heure, sur la première situation offensive, l’ASMCA a converti une pénalité, à 30 mètres sur la droite, par le biais de Belleau (0-3, 14e). Quatre minutes plus tard, à longue distance, Garbisi a manqué la cible (0-3, 18e).

Derrière, les Auvergnats ont fait souffrir les locaux sur des ballons portés. Tour à tour, Van Rensburg (22e) et Chalureau (23e) ont écopé d’un carton jaune. Mais, en double supériorité numérique, les ouailles de Christophe Urios ont manqué de calme pour convertir leurs opportunités. Bien lancé à la suite d’un maul, Lanen, au moment d’aplatir, a échappé le ballon (0-3, 32e). Incapables de finir les coups, les Clermontois ont préféré augmenter leur avance sur une nouvelle pénalité de Belleau (0-6, 34e).

En fin de première période, le champion de France s’est rebellé. Sur un temps fort dans les 22 mètres adverses, le MHR a mis son adversaire à la faute. Garbisi a saisi l’occasion de réduire la marque (3-6, 38e). Après la sirène, les Cistes ont pris leur revanche dans le domaine des ballons portés. Pour une répétition de fautes, Cancoriet a été averti (40e+2). Au bout de cette première période, sur une passe de 15 mètres de Mercer, Bridge s’est joué du dernier défenseur avec un crochet intérieur pour inscrire le premier essai de cette partie (8-6, 40e+4).

Montpellier, le caractère du champion de France !

Au retour des vestiaires, le MHR a poursuivi sa mainmise sur la partie profitant à plein du carton jaune de Cancoriet. À la suite d’un maul porté, Darmon a pris un espace et retrouvé Serfontein à sa hauteur. Le Sud-Africain a relevé le ballon pour son partenaire du centre qui a marqué entre les perches (15-6, 46e).



Tout juste revenu sur la pelouse du GGL Stadium, l’après-midi a mal tourné pour Cancoriet. Pour un plaquage à la tête sur Dakuwaqa, le troisième ligne de l’ASM a été expulsé (15-6, 50e). Si Garbisi a manqué l’occasion de réaliser un premier break (15-6, 51e), ses partenaires ont rapidement rattrapé le coup en profitant de l’indiscipline clermontoise. Sur un en-avant volontaire, à la suite d’un plaquage sur Carbonel Bézy a laissé ses camarades à 13 contre 15 (15-6, 67e).



Comme en première période, sur l’action qui suit, le MHR a inscrit un nouvel essai, celui du bonus offensif. Derrière le camion estampillé ciste, Giudicelli a terminé le travail (22-6, 67e). La fin de cette partie a viré au cauchemar pour les visiteurs. Sur un ballon récupéré devant sa ligne d’en-but, Rattez a servi Mercer. Au terme d’une belle course, l’Anglais a réalisé une offrande pour Reinach dans le cadre d’un essai de 95 mètres (29-6, 71e). Il était dit, désormais, que Montpellier allait faire boire le calice jusqu’à la lie à Clermont. À la sirène, sur un nouveau ballon porté, Paenga-Amosa a tiré le bouquet final (34-6, 80e).



Fanny en seconde période, l’ASM a perdu l’espoir de se qualifier pour la phase finale. Au micro de Canal +, Jules Plisson était dépité et a poussé un coup de gueule : « On n’a pas existé. On a joué à 13, et à 14… C’est compliqué. Quand on est pris au score, c’est délicat de marquer. On a surjoué. Aujourd’hui, on doit être réalistes… On n’est pas invités ! On doit avoir un peu de fierté… On ne peut pas rendre des copies comme ça. »



Dans 15 jours, le MHR tentera de surfer sur cette nouvelle dynamique en se rendant, pour un court déplacement, du côté de Perpignan. Dans un derby à haut-risque, Clermont accueillera le CA Brive, qui est, pour l’heure, la lanterne rouge du Top 14.