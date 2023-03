Après une rencontre fermée, les Agenais ont réussi à prendre les quatre points de la victoire contre Angoulême. Pourtant, le contexte actuel du club semble vraiment peser sur le groupe.

Qu’avez-vous pensé de cette victoire difficile à obtenir ?

Elle a été difficile et éprouvante mais elle fait partie de ces matchs qu’il faut savoir gagner. L’objectif, sur le bloc, était de ne pas perdre à domicile. C’est chose faite malgré ce match nul contre Aix-en-Provence. On retiendra ça. Mais il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette belle équipe d’Angoulême.

Vous attendiez-vous à un match moins compliqué ?

Non. Ils sortaient de trois victoires, c’était la veille des vacances… On s’attendait à ce qu’ils viennent pour gagner. Après, le match, on se le complique en ne marquant pas sur nos temps forts et en faisant beaucoup de fautes.

Avez-vous eu peur de perdre ce match ?

Non. Sur le terrain, je ne l’ai pas ressenti comme cela. En revanche, après le carton rouge, on s’est peut-être relâché inconsciemment. On n’a peut-être pas toujours fait les bons choix tactiques également.

On sent le groupe émoussé physiquement…

On a quand même un bel effectif donc je ne suis pas sûr. Après, on perd deux joueurs importants en deux semaines. Tex (Railevu) et maintenant Fotu (Lokotui), sur un plaquage qui n'est, pour moi, pas réglementaire. Mais bon, ça n’a rien à voir avec la condition physique.

Il y a, en revanche, un gros souci lorsque vous arrivez dans la zone de marque...

Oui. Si on veut devenir une grande équipe, un prétendant à la montée, on doit devenir beaucoup plus efficace dans cette zone. On l’a vu à Colomiers la semaine dernière. Ils viennent deux fois dans nos vingt-deux mètres, ils marquent deux essais. Il faut que l’on se mette dans la peau d’une grosse équipe et que l’on ait confiance en nous.

Vous êtes revenu d’une grosse période d’indisponibilité et vous enchaînez un troisième match de suite. Comment vous sentez-vous ?

Le match à Colomiers était dur. Je manquais de rythme. Je touche du bois mais par rapport à ma blessure, je n’ai aucune appréhension. Physiquement, je me sens bien. Et je suis heureux de retrouver les coachs, l’équipe… Et puis on joue la qualif’. On en a assez chié en jouant le maintien ces dernières années. Là, on se fait plaisir.

Est-ce que le contexte actuel perturbe le groupe ?

Personnellement non. C’est ce que j’ai dit en tant que capitaine au groupe. Notre rôle est de jouer. Tout ce qui est politique ne nous regarde pas. On ne doit pas tout gâcher. Il faut plus vivre dans le présent que dans le futur. Après, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça parce qu’on en sait pas plus que vous…

Quel a été le premier sentiment lorsque vous avez appris cette nouvelle ?

Tout le monde en parlait un petit peu. Jeudi, Jeff Fonteneau nous a expliqué le contexte, il a été clair avec nous. Il n’y a rien de sûr. On a un staff, un manager et un président en place… Nous, on est focus sur le terrain.

N’est-ce pas frustrant néanmoins, pour une fois qu’il y a de la stabilité à Agen, de voir tout cela remis en question aujourd’hui ?

Je ne sais pas si cette situation impactera le sportif s’il se passe quelque chose. Je ne pense pas ou du moins, je ne l’espère pas. Car il y a un groupe en place. Après, cette situation peut devenir bénéfique pour le club. Tout le monde a l’air de dire que ça peut mettre le bordel mais ça peut être bénéfique.