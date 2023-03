PRO D2 - Victime d’une rupture des ligaments croisés pendant la préparation estivale, l’ailier venu de Toulon a réalisé des débuts convaincants sous le maillot grenoblois, disputant 80 minutes et participant pleinement au festival offensif de son équipe face à Montauban.

Comment avez-vous vécu cette drôle de première, avec plus de sept mois de retard ?

Je suis forcément très content. Pour une première à domicile, je ne pouvais pas vraiment rêver mieux. Il y a eu du spectacle, des belles actions, des essais, et la victoire avec bonus offensif dans ce beau stade qu’il me tardait de découvrir depuis le terrain. Je suis heureux.

Pour une reprise après une si longue absence, vous avez même eu le « privilège » de rester sur le terrain pendant l’intégralité de la rencontre...

J’étais conscient que ce serait difficile pour moi de tenir 80 minutes pour mon premier match de la saison. Ce n’était pas facile de jouer un match entier mais je n’avais pas vraiment le choix, alors j’ai essayé de donner ce que je pouvais. L’avantage, c’est que depuis que j’ai repris la course, je n’ai jamais eu d’appréhension sur mes appuis, ni même lorsque j’ai repris les entraînements avec contact. Au moins, physiquement, je n’avais pas de doute même si au niveau du cardio, c’était un peu plus compliqué (rires).

Ouiiiiiiiii ! +5 points ! Et de 8 la série continue !! \u2764\ufe0f\ud83d\udc99#FCGUSM #AllezFCG pic.twitter.com/j2v0PrWa3o — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) March 3, 2023

Jusqu’alors, vous suiviez votre nouvelle équipe de l’extérieur. Avez-vous été surpris par la sérénité que celle-ci a affichée, alors qu’elle aurait pu céder au doute lorsque Montauban est revenu à trois points ?

Certes, je découvrais l’équipe de l’intérieur, mais pour avoir participé tout de même à quelques entraînements et assisté aux séances vidéo depuis le début de la saison, je savais qu’il y avait dans cette équipe des leaders qui ont la tête sur les épaules. Le calme et la sérénité que l’équipe a affiché ne m’ont pas surpris, je m’y attendais déjà. Mais il est sûr que c’est plus facile d’intégrer une équipe qui joue bien et qui évolue en confiance qu’une formation en proie au doute. Ça aussi, c’est une satisfaction.