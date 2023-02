PRO D2 - Pendant un mois minimum, le Biarritz olympique va devoir faire sans ses deux principaux talonneurs, qui ont récemment rejoint une infirmerie plus que garnie.

Largement battu vendredi dernier à Provence (37-17), le BO a perdu pas moins de six joueurs lors de ce voyage dans les Bouches-du-Rhône. Au stade Maurice David, les talonneurs Thomas Sauveterre et Bastien Soury, le centre Auguste Cadot, les ailiers Darly Domvo et Tyler Morgan, ainsi que le pilier droit Quentin Samaran ont rejoint les rangs de l'infirmerie.

Thomas Sauveterre, victime d’une fissure de l’os du péroné, va être absent pendant quatre à six semaines dans le meilleur des cas. Bastien Soury (ischio) sera éloigné des terrains pour le même laps de temps. Quentin Samaran s’est fait mal au coude, il en a pour au moins trois semaines d’absence. Darly Domvo (lésion à l’ischio), Auguste Cadot (contusion au mollet) et Tyler Morgan (commotion) complètent la liste.

Pro D2 - Thomas Sauveterre (Biarritz) Icon Sport - Icon Sport

Pour rappel, Nafi Ma’afu (croisés) a terminé la saison. Romain Lonca (pneumothorax), Charlie Francoz (ménisque) et Lasha Tabidze (tendon d’Achille) ne rejoueront pas avant un bon mois. Vincent Martin (tendon d’achille) est absent pour encore deux à quatre semaines. Jorji Saldadze, qui a repris l’entraînement hier avec le BO, a vraisemblablement rechuté ce mardi matin. Son contrat de joker médical arrivant à terme mi-mars, on ne devrait plus le voir porter le maillot rouge et blanc.

Des retours importants au début du prochain bloc

Biarritz est donc dans le dur et la trêve qui arrive va faire du bien, puisqu’après la rencontre face à Massy (vendredi soir), les Basques auront une semaine sans match, jusqu’à la réception de Nevers (17 mars). D’ailleurs, plusieurs joueurs devraient réintégrer l’équipe pour le match face à l’USON.

En effet, le staff rouge et blanc espère les retours d’Auguste Cadot, Darly Domvo, Kerman Aurrekoetxea (qui soigne une commotion), Léo Carella (élongation au mollet), Tomas Cubelli (mollet), Steeve Barry (épaule), Tyler Morgan et Baptiste Fariscot (lésion à l’adducteur). De leur côté, Simon Augry et Guy Millar sont attendus dans un mois, pour le voyage à Mont-de-Marsan (24 mars).

Artru de retour, Aliouat et Matiu ménagés en début de semaine

Avec cette pluie de blessés, les Biarrots n’étaient que 21, ce matin, à l’entraînement. Yohann Artru a repris hier et l’ailier devrait jouer face à Massy. Johan Aliouat et Temo Matiu ont été ménagés ce mardi et les deux joueurs le seront jusqu’à la rencontre de vendredi.

Enfin, au talon, le BO va pouvoir compter sur les retours de Kilian Taofifenua et Clément Renaud. Le premier est rétabli d’une entorse au doigt, alors que l’épaule du second va mieux. Habituellement utilisé à gauche de la mêlée basque, Baptiste Erdocio pourrait être amené à dépanner au talon. Vendredi à Provence, déjà, c’est le pilier gauche Baptiste Erdocio qui avait remplacé Thomas Sauveterre au quart d’heure de jeu, avant que Bastien Soury ne prenne la suite en seconde période. Cette décision avait été prise par le staff biarrot pour la simple et bonne raison que Soury, absent pendant quatre mois, n’avait pas assez de rythme pour disputer soixante-dix minutes. Il n’en aura joué que six, avant de quitter la pelouse blessé.