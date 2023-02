6 NATIONS 2023 - Touché aux omoplates après la rencontre de l'Italie face à l'Irlande, Ange Capuozzo devrait manquer les deux derniers matchs du Tournoi des 6 Nations. Il s'agissait ici d'une information Midi Olympique, qui a été confirmée aujourd'hui par le compte Twitter officiel de la compétition, alors que la fédération italienne a préféré ne pas s'avancer sur la gravité de la blessure.

C'est une information qui n'a pas dû faire sourire les fans du Stade toulousain lundi. Alors qu'ils avaient déjà appris que le troisième ligne Anthony Jelonch, gravement blessé au genou avec le XV de France, allait être éloigné des terrains pendant plusieurs longs mois, ils ont pris connaissance via Midi Olympique de la blessure de l'arrière Ange Capuozzo. L'international Italien a été touché aux omoplates lors du match contre l'Irlande, qu'il a disputé dans son intégralité samedi dernier. Une blessure qui devrait, nous le maintenons, l'empêcher de disputer la fin du Tournoi 2023 avec la Squadra Azzurra.

Les nouvelles ne sont pas très bonnes côté toulousain. Différents éléments, dont des cadres du vestiaire, sont placés à l'infirmerie pour plusieurs semaines au minimum.



Toutes les infos > https://t.co/U75BVYATDr pic.twitter.com/hKnWAZMxGp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 27, 2023

La fédération italienne se veut prudente

Une information qui a été confirmée ce mardi par le compte Twitter officiel du Six Nations, qui affirmait qu'il s'agissait d'un "coup dur pour l'Italie." Seulement, la fédération italienne a elle aussi communiqué ce jour, en donnant des nouvelles de son joueur. Si elle confirmait la blessure, elle se montrait moins catégorique sur le forfait de Capuozzo pour les deux derniers matchs de la compétition. "Sous la supervision du staff médical de l'équipe nationale, Capuozzo effectuera des examens supplémentaires lors du prochain rassemblement de l'équipe nationale, afin d'évaluer le processus de rééducation en vue des quatrième et cinquième journées du Guinness Six Nations 2023."

Une petite incertitude se glisse alors dans l'équation : Capuozzo sera-t-il remis plus vite que prévu pour aider la Nazionale a remporter son premier match de l'année 2023 ? L'arrière passera en tout cas ses semaines d'examens en Italie et ne rentrera donc pas en club tout de suite. À noter que son retour était initialement espéré pour le début de la phase finale de Champions Cup, alors que les Toulousains affronteront les Blue Bulls le dimanche 2 avril.