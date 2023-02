6 NATIONS 2023 - L’Irlande s’est imposée hier en Italie 20-34 et continue sa poursuite du Grand Chelem. Mais en l’absence de Jonny Sexton, c’est Ross Byrne qui était en charge de l’animation irlandaise. Le remplaçant de la légende irlandaise n’a pas eu l’impact attendu pour une rencontre internationale.

C’est un mal qui persiste depuis quelques années déjà pour la sélection irlandaise. Lorsque le maître à jouer, Jonathan Sexton manque à l’appel, son remplaçant semble à chaque fois écraser par le poids de ce numéro 10. Lors de la victoire à Rome comptant pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2023, c’est Ross Byrne qui avait la lourde tâche de conduire l’attaque des hommes en vert. Le joueur du Leinster et déjà doublure du capitaine irlandais avec la province a livré une prestation plutôt décevante.

Peu tranchant dans ses courses, il n’aura quasiment jamais franchi la ligne d’avantages ballon en main pour apporter un peu de déséquilibre dans la défense italienne. Sur son jeu au pied au sein du jeu courant là aussi, il a été décevant avec des coups de pied pratiquement inexistants ou utilisé à mauvais escient. Pour clôturer une prestation plus que moyenne de la part du joueur de vingt-sept ans, il avait en plus la responsabilité du tir au but. Mais en manquant deux transformations, il a permis aux Italiens d’y croire jusqu’au bout.

\ud83c\uddee\ud83c\uddf9\ud83c\udd9a\ud83c\uddee\ud83c\uddea James Lowe a été toujours aussi précieux dans les rangs de l'équipe d'Andy Farrell, tandis que Padovani s'est montré plus discret.https://t.co/BGhcmfdKQD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 25, 2023

La doublure, un joyau rare

Avant Ross Byrne, de nombreux ouvreurs se sont présentés pour être la doublure de la grande star qu’est Jonathan Sexton. Mais toutes n’ont jamais réussi à confirmer leur statut de potentiel futur "grand". C’est le cas par exemple de Ian Madigan qui avait réalisé de bonnes performances avec le Leinster lorsque Jonny Sexton, justement, évoluait sous les couleurs du Racing 92 (2013-2015), mais en sélections le poids du numéro 10 semblait trop lourd, maladroit dans le jeu au pied, que ce soit dans le jeu courant ou face aux perches, il n’aura jamais réussi à devenir le joueur que l’on attendait.

Ian Madigan ici lors du Tournoi 2015 face à la France Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Autre cas de ce genre, Paddy Jackson, lui aussi promit à un bel avenir en sélection à tel point qu’il était considéré comme un rival sérieux à Johnny Sexton. Mais la encore malgré de belles prestations avec sa province de l’Ulster, quand arrivait l’heure d’endosser le rôle d’ouvreur titulaire avec le XV du Trèfle, l’enjeu semble trop important et ses prestations en demi-teintes. Mais alors que l’heure de tirer sa révérence approche pour Sexton, la question de sa succession risque de devenir un sujet de plus en plus préoccupant pour Andy Farrell et son staff.