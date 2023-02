Si historiquement ce duel fut assez souvent déséquilibré, l'Italie ne partant pas avec les faveurs des pronostics, face à des Irlandais monstrueux face aux Français auparavant, et en quête d'un Grand Chelem pour asseoir un peu plus leur statut de numéro un mondial. Et il ne fallait pas être en retard au Stadio Olimpico pour assister aux premières banderilles des Verts, puisqu'après un essai refusé à Lowe d'entrée de jeu, l'ailier du Leinster se rattrapait en mettant sur orbite son deuxième ligne Ryan pour un essai tranchant (0-5, 3 ème).

Pas de quoi bousculer les intentions des Azzurri, mettant un volume incessant dans leur jeu et récompensés dans la foulée par un essai de Varney suite à un franchissement remarquable de Lorenzo Cannone (7-5, 8 ème). La défense des hommes de Kieran Crowley montrait tout de même des signes de faiblesse, pour ne pas dire de naïveté, pris au piège par le talent de l'irrésistible Keenan toujours aussi pertinent balle en main (7-12, 13 ème). Si Garbisi réduisait la marque (10-12, 19 ème), les largesses entrevues dans la circulation défensive se poursuivaient pour les locaux, Aki étant à la conclusion d'un mouvement d'envergure sans appel (10-19, 20 ème).

Hansen rajoutant sa pierre à l'édifice en bout de ligne après une action interminable près de la ligne (10-24, 35 ème), l'essai du bonus offensif. Un écart significatif, toutefois atténué par l'interception de Bruno dans les derniers instants du premier acte et filant entre les poteaux pour adoucir la note et permettre aux tifosis de chavirer le temps de l'action (17-24, 40ème).

L'Italie a regardé droit dans les yeux les Irlandais

Et quelle surprise d'observer des Italiens certes acculés la plupart du temps sur leurs 22 mètres, mais n'encaissant quasiment aucun point grâce à un collectif dévoué et une défense harcelant systématiquement le porteur de balle adverse. Les Irlandais choisissant fréquemment la touche au lieu des tirs aux buts, les Azzurri étaient habités, portés par un Stadio Olimpico en fusion. Jusqu'à la pénalité de Garbisi, permettant aux Transalpins d'y croire fermement (20-24, 56 ème).

Plus disciplinés dans le jeu, et se montrant plus enclins à être décisifs, Mack Hansen plantera le doublé (20-34), pour assurer la victoire et s'éviter un retour foudroyant face à des locaux près de la ligne après une belle percussion de Cannone. L'Italie, bien que généreuse comme à son habitude et affichant une volonté manifeste sur tous les secteurs, n'a jamais été loin de rivaliser après un premier acte de qualité infligé par les Irlandais. Les Azzurri n'ont pas à rougir de la prestation proposée, même si l'écart semble toujours aussi grand mais l'essentiel est certainement ailleurs.

La réception des Gallois lors de la prochaine levée sera une opportunité considérable de mesurer les progrès entrevus ces derniers mois et éviter la cuillère de bois.L'Irlande récite son rugby, avec toujours autant de précision. Peu importe le pré ou le contexte, les forces en présence ne divulguent aucune faille ou presque malgré une Italie décomplexée. Les hommes d'Andy Farrell croquent tout sur leur passage, et l'Italie n'était qu'une mission supplémentaire vers un Grand Chelem qui leur tend les bras. Le prochain déplacement en Écosse sera assurément un révélateur d'un monopole assumé par les Verts sur le rugby mondial depuis de nombreux mois dorénavant.