6 NATIONS 2023 - Dans un match ouvert, l'Irlande s'est imposé non sans difficulté face à l'Italie (20-34), et fait un pas de plus vers une victoire finale. James Lowe toujours aussi précieux dans les rangs de l'équipe d'Andy Farrell, tandis que Padovani a été plus en retrait.

Les tops

Josh van der Flier

Le numéro 7 irlandais ne cesse d'enchaîner les prestations de grande classe. Le meilleur joueur du monde en 2022 continue cette saison à être au four et au moulin, pour porter ses partenaires vers la victoire. C'est simple, il n'a plus perdu le moindre match depuis le 2 juillet 2022 ! Face à l'Italie, il a été décisif en attaque, en étant à l'initiative du troisième essai de l'Irlande et trois plaquages cassés, mais aussi en défense où son travail de l'ombre est toujours aussi précieux et une activité aux plaquages impressionnante.

James Lowe

Lui arrive-t-il de passer à côté ? L'ailier du Leinster a de nouveau réalisé une prestation de haut vol avec deux passes décisives, et un essai d'entrée même si celui-ci a été refusé à juste titre. Il a aussi permis aux siens de se dégager grâce à sa patte gauche, la preuve qu'il est un cadre incontournable du XV du Trèfle. Comme un symbole, sur la dernière action, il intercepte un nouveau ballon qui crucifie les rêves de l'Italie.

Lorenzo Cannone

Si les Italiens y ont cru pendant si longtemps, ils le doivent en grande partie grâce à leur numéro 8. Le troisième ligne centre a tout fait dans une équipe italienne qui aura tenu 70 minutes face à la meilleure nation mondiale. En première période, il perce par deux fois, ce qui a conduit le premier essai de la Squadra Azzura. Et quand ses partenaires ont dû subir, il était là pour découper à tour de bras, avec un 100% aux plaquages et le plus haut total de la rencontre, avec quinze réussis.

Les flops

Edoardo Padovani

L'ailier Italien a été bien trop neutre ce samedi. Si son coéquipier sur l'autre aile, Pierre Bruno, a réalisé une performance majuscule avec une interception à la clé, le joueur de 29 ans n'a pas pesé. Défensivement, il n'a réussi aucun plaquage, et en a raté un. Ballon en main, il n'a pas su faire de différences, avec seulement 52 mètres parcourus.

L'Irlande s'impose difficilement en Italie et reste invaincue dans le Tournoi ! \u2618\ufe0f



Juan Ignacio Brex

Son choix de taper un coup de pied à la 68e minute restera un mystère. A ce moment-là, lui et ses partenaires sont menés de sept points et un surnombre nuémrique est à jouer dans les 22 adverses. Etonnament, il joue au pied de manière maladroite, et l'heure de l'Italie vient de passer. Sur l'action qui suit, il rate sa passe et donne la munition aux Irlandais qui marqueront le dernier essai de la partie. Avec 12 mètres parcourus ballon en main, c'est le joueur des lignes arrières qui a le moins avancé. Trois plaquages manqués en défense, et un match à oublier pour le numéro 13.

Ross Byrne

C'était une opportunité unique de jouer en tant que demi d'ouverture titulaire pendant l'absence de Johnny Sexton. Et le moins que l'on puisse dire est que la hiérarchie n'est pas près de changer. Neutre dans le jeu, incapable de prendre à sa charge le jeu au pied dans le jeu courant, il a aussi manqué deux transformations qui ont permis aux locaux d'y croire jusqu'au bout. Point positif, il a remporté son premier match avec le XV du Trèfle dans la peau d'un titulaire pour sa troisième tentative.