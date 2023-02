L’ailier bordelais était comblé par la victoire bonifiée de l’Union Bordeaux-Bègles face à Perpignan, ce samedi (43-7). Le retour du réalisme côté girondin était notamment attendu avec une vive impatience.

"Le contrat est rempli. L’objectif était de se rassurer, de proposer du jeu et de marquer. C’est ce qu’on a fait. On n’avait pas parlé des cinq points mais de marquer beaucoup. Il y a eu des imprécisions, notamment en défense. On a été pas mal breaké même s’il n’y a eu qu’un essai. Ce match nous remet en confiance, on s’est retrouvé offensivement. Est-ce que ça pesait ? Oui et non. On ne concrétisait pas nos temps forts mais on arrivait à gagner quand même. On a appelé ce bloc bascule. Après avoir bien négocié Clermont et Perpignan, il va falloir aller chercher le plus de points possibles à Brive. On s’attend à un gros combat. Ça va être très dur car les Brivistes sont plutôt sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Patrice Collazo."