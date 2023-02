TOP 14 - La large victoire bordelaise obtenue face à un XV catalan très remanié, ce samedi, a notamment permis à Bastien Vergnes-Taillefer ou encore à Nicolas Depoortère de se mettre en valeur. Côté catalan, la prestation de Boris Goutard a été frustrante.

Les Tops

Santiago Cordero

Après cinq matchs sans marquer, l’ailier a retrouvé le chemin de l’en-but avec un beau triplé. De quoi retrouver la confiance pour l'insaisissable Puma, auteur de jolis numéros d’appuis sur ses deux dernières réalisations. Son envie s’est également ressentie dans le jeu courant (trois franchissements) et en défense avec une belle débauche d’énergie.

Après cinq matchs sans marquer, l’ailier a retrouvé le chemin de l’en-but avec un beau triplé Icon Sport - Icon Sport

Bastien Vergnes-Taillefer

Le numéro 8 a été électrique face à l’Usap. On l’a vu très en jambes sur chacune de ses prises de balle – à l’image de l’action lui permettant d’inscrire son essai - et il a été le meilleur plaqueur côté bordelais. Une activité remarquable.

A lire aussi : Revivez le succès bonifié de Bordeaux contre Perpignan, match de la 19e journée de Top 14

Nicolas Depoortère

Contre Clermont, il avait fait étalage de dispositions défensives intéressantes. Dès son premier ballon face à l’Usap, l’international moins de 20 ans a déployé sa palette offensive. Sa lecture de jeu et ses courses tranchantes en ont fait un des trois-quarts bordelais les plus efficaces du jour, surtout sur la première période.

Ben Tameifuna

Le pilier droit était en très grande forme. Il a inscrit un essai tout en puissance sur lequel il a renversé son vis-à-vis Ma’afu Fia. Aucun adversaire n’a pu s’opposer à sa toute puissance et il s’en est donné à cœur joie en multipliant les charges balle en main pour mettre son équipe dans l’avancée.

Ben Tameifuna lors de la victoire bordelaise face à l'Usap à Chaban-Delmas Icon Sport

Les flops

Boris Goutard

L’arrière ne manque pas de talent et il l’a encore prouvé sur deux ou trois fulgurances. Mais son exécution technique du jour a péché, que ce soit à la main ou au pied. Des approximations qui ont empêché l’Usap de concrétiser de bonnes opportunités. Dommage car, même si le contexte n’était pas des plus favorables, l’ancien Narbonnais était un des joueurs que l’on attendait de voir à l’œuvre, un mois et demi après sa dernière titularisation. De quoi être frustré.

Ma’afu Fia

Dans une rencontre rythmée, marquée par de longues séquences, Ma’afu Fia a été en difficulté sur le plan défensif. Ses quatre plaquages manqués en attestent. Il a aussi été discret dans le jeu. Sa tenue en mêlée a été satisfaisante.

Victor Moreaux

On attend plus du puissant deuxième ligne eu égard à son expérience. Si son engagement n’est pas à remettre en cause, son rendement n’est pas suffisant : cinq plaquages dont deux ratés et une seule course. Son carton jaune (12e) n’a évidemment pas aidé son équipe, alors privée de ballon et sous pression.