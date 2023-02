Le président du Biarritz olympique a passé la journée de mardi à Grenoble et le club isérois pourrait intéresser les propriétaires du club basque, qui réfléchissent à embrasser un nouveau projet depuis plusieurs mois.

Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave seront-ils toujours les patrons du Biarritz olympique à la rentrée 2023 ? À ce jour, le mystère reste total. D’un point de vue sportif, le club basque réalise une saison intéressante, puisqu’après 21 journées, il est quatrième du classement et toujours en course pour une qualification pour les phases finales.

En coulisses, en revanche, le développement du BOPB est à l’arrêt. Les dirigeants de Biarritz sont en conflit ouvert avec la mairie. Le projet visant à agrandir et moderniser le stade est au point mort et depuis plusieurs mois, les propriétaires du club réfléchissent à quitter les lieux pour embrasser un nouveau projet.

Jean-Baptiste Aldigé est en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec la mairie de Biarritz. Icon Sport

Aldigé : "Pourrait-on faire autre chose ? Oui, c’est notre métier"

“Si quelqu’un veut être propriétaire du BO à la place de Louis Gave, il nous appelle et pour 15 millions d’euros, il achète les parts de la société. Si personne ne nous l’achète, oui, on sera toujours propriétaire du BO à la rentrée. Pourrait-on faire quelque chose d’autre ? Oui toujours, c’est mon métier. Ce qui est sûr, c’est que, soit on a un autre projet et peut-être qu’un jour on partira, soit il n’y a pas d’autre projet et on continue à résister et survivre dans l’univers impitoyable de Biarritz”, nous disait mi-décembre le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé.

Lors d’une assemblée générale tenue il y a deux mois, les dirigeants biarrots ont aussi évoqué l’hypothèse d’un budget entre 4 et 5 millions d’euros la saison prochaine (il est de 9,5 millions cette année), ce qui en ferait un des plus petits budgets de la division et qui pourrait compromettre le bon fonctionnement du club en seconde division. Dès lors, la question de l’avenir du BO - et de ses propriétaires - a beaucoup fait parler ces derniers mois sur la station balnéaire. Un temps, le duo Aldigé-Gave a réfléchi à partir à Lille (début 2021), puis à Nice (fin d’année 2022).

Aldigé : "Grenoble est une ville fort agréable"

Selon nos informations, Jean-Baptiste Aldigé était à Grenoble ce mardi. Il y a passé la journée afin de visiter les installations du club isérois. Contacté par nos soins, l’homme d’affaires nous a expliqué : “Je ne peux que confirmer ma présence à Grenoble ce mardi. C’est d’ailleurs une ville fort agréable. J’ai rendu visite à mon ami Nicolas Cuynat, président de Grenoble, avec qui j’entretiens d’excellentes relations. Nous avons passé un bon moment.”

Dès lors, pourrait-on imaginer le président biarrot (Jean-Baptiste Aldigé) et le propriétaire du club basque (Louis-Vincent Gave) rejoindre le projet grenoblois ? Il est, bien entendu, trop tôt pour l’affirmer. Néanmoins, avec la situation bouchée au Biarritz olympique, les deux hommes n’ont jamais caché qu’ils étaient attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter ailleurs.

Le mois dernier, Fabien Gengenbacher (manager général) et Arnaud Héguy (entraîneur des avants) ont annoncé leur départ du FCG à la fin de la saison. À ce jour, Grenoble est donc en plein travail pour déterminer les contours du FCG pour les mois et années à venir. Jean-Baptiste Aldigé sera-t-il un des nouveaux noms dans l’organigramme administratif ? Affaire à suivre.