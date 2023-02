6 NATIONS 2023 - Appelé pour pallier la blessure de Nolann Le Garrec, le numéro 9 Toulonnais, Baptiste Serin va retrouver Marcoussis, deux ans après sa dernière apparition sous le maillot tricolore. Une occasion pour lui de tenter de bousculer la hiérarchie et de postuler pour une place dans le groupe du mondial 2023.

Deux ans après, il est de retour. Baptiste Serin va retrouver Marcoussis en raison de la blessure de Nolann Le Garrec et postule donc pour la rencontre face à l’Écosse, qui aura lieu ce dimanche au Stade de France. Mais si la place de numéro 1 semble plus qu’acquise à Antoine Dupont, le forfait de sa doublure Maxime Lucu peut rebattre les cartes à quelques mois de la coupe du Monde en France. Le demi de mêlée du RCT, qui totalise à ce jour 42 sélections avec le XV de France, n'a plus joué avec ce dernier depuis le 26 mars 2021 et le match du Tournoi face à l'Écosse perdu 23-27.

Devant une forte concurrence à son poste et moins étincelant en club que par le passé, l’ancien bordelais confiait récemment dans les colonnes du Midi Olympique, n’avoir jamais perdu l’espoir de retrouver un jour la sélection tricolore. "Le staff m’a appelé pour m’expliquer les raisons de mon absence. Après, les choix sont les choix, c’est le sort des sélectionneurs d’en faire. Fabien Galthié m’a dit sur quoi il m’attendait. À moi de bosser en ce sens pour retrouver une place. Ça passera par les résultats avec Toulon et j’en suis conscient. Une chose est sûre : je donnerai tout et je ne lâcherai rien. »

Une occasion de bousculer la hiérarchie

Pour Baptiste Serin, cette convocation est peut-être l’occasion rêvée de faire bouger les statuts et tenter d’accrocher une place pour la Coupe du monde qui se déroulera en France à compter du mois de septembre. Un objectif qui, selon l’intéressé, pourrait être le dernier avec les Bleus : "Rien n’est sûr, mais ça pourrait être mon dernier objectif avec l’équipe de France parce qu’après, il y a d’autres joueurs qui pousseront. Dans le rugby de haut niveau, c’est très dur de se projeter à quelques mois. Tout joueur qui croit un tant soit peu à l’équipe de France ou qui y a déjà goûté a envie d’en être."

\ud83d\udce3 [COMMUNIQUÉ]@NolannGarrec est forfait et est remplacé dans le groupe des 42 joueurs par @Serin_Baptiste, pour la préparation du match du #XVdeFrance dimanche contre l'Écosse. pic.twitter.com/nxUjbnqTDK — France Rugby (@FranceRugby) February 21, 2023

Alors que derrière Antoine Dupont, la place de numéro 2 semble promise à Maxime Lucu, qui est actuellement forfait pour le Tournoi des 6 Nations. Le numéro 9 de la Rade pourrait donc bien profiter des blessures de ses concurrents directs pour inverser la tendance auprès de Fabien Galthié pour jouer les doublures du capitaine du XV de France. Relégué derrière Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec et même Léo Coly, la tâche semble ardue, pour celui qui n’est en réalité que sixième dans l’esprit du sélectionneur, mais qui dispose la peut-être de son dernier atout. À lui de le faire valoir cette semaine.