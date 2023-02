Cadre du RCT depuis plusieurs saisons maintenant, le demi de mêlée toulonnais s'est livré dans un entretien au Midi Olympique. Sa relation avec les supporter, l'épisode Pierre Mignoni ou encore ses ambitions avec le XV de France, Baptiste Serin n'élude aucun sujet.

Souriant et en visio depuis Toulon sous le soleil méditérannéen, Baptiste Serin s'est livré pendant près d'une demi-heure pour le Midi Olympique sur tous les sujets le concernant. Et dans l'actualité brulante, le XV de France arrive en tête. Non convoqué par le staff des Bleus malgré l'absence de Maxime Lucu et le retour tardif de Baptiste Couilloud, il relativise ce choix du staff tricolore bien qu'il espère évidemment un retour rapide en Bleu. "Le staff m’a appelé pour m’expliquer les raisons de mon absence. Après, les choix sont les choix, c’est le sort des sélectionneurs d’en faire. Fabien Galthié m’a dit sur quoi il m’attendait. À moi de bosser en ce sens pour retrouver une place. Ça passera par les résultats avec Toulon et j’en suis conscient. Une chose est sûre : je donnerai tout et je ne lâcherai rien."

Baptiste Serin contre l'Italie lors du 6 Nations Icon Sport

Pour lui, la coupe du Monde en France représente un des objectifs majeurs de l'année en cours. Lui qui l'a vécu au Japon en 2019, une édition sur le sol français représente quelque chose de particulier. "Rien n’est sûr mais ça pourrait être mon dernier objectif avec l’équipe de France parce qu’après il y a d’autres joueurs qui pousseront. Dans le rugby de haut niveau, c’est très dur de se projeter à quelques mois. Tout joueur qui croit un tant soi peu à l’équipe de France ou qui y a déjà goûté a envie d’en être."

Au cours de l'entretien, il a aussi longuement évoqué Toulon, le club pour lequel il se bat chaque week-end. Malgré la passe mitigée en championnat, le Landais croit corps et âme à ce groupe. "Je ne lâche rien et le groupe entier ne lâche rien. Même si on est conscients qu’on peut faire beaucoup mieux, on sait que l’on est capable de jouer des phases finales. On était proche de le faire l’année dernière alors que c’était encore moins bien embarqué et ça nous échappe sur un rebond défavorable à la 70ème au Racing 92 où on mène tout le match. On se doit d’y croire"