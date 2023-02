Mohamed Haouas en pôle position pour remplacer Uini Atonio, Frédéric Michalak dans le staff de Stuart Lancaster l'an prochain, le pays de Galles menace de faire grève face à l'Angleterre, le gros coup de Bayonne sur le marché des transferts et onze semaines de suspension contre Olivier Bertro… Voici les 5 infos de ce mardi !

En l’absence de Uini Atonio, suspendu jusqu’à la mi mars, c’est le Montpelliérain Mohamed Haouas qui devrait démarrer face au XV du Chardon, dimanche après-midi. Jonathan Danty, qui s’est entraîné normalement mardi à Marcoussis, devrait quant à lui être trop juste pour affronter l’Ecosse.

Selon nos informations, l’ancien demi d’ouverture du XV de France Frédéric Michalak (40 ans, 77 sélections) va intégrer la saison prochaine le staff de Stuart Lancaster au Racing 92. L'information devrait être officialisée dans les jours à venir ou les prochaines heures. Ce sera à n'en pas douter un joli coup réalisé par le club des Hauts-de-Seine…

Frédéric Michalak rejoindra le club francilien la saison prochaine Icon Sport - Icon Sport

Et si cette semaine marquait l'histoire du Tournoi des 6 Nations ? Dans une situation toujours plus tendue au pays de Galles, un nouveau signal fort a été envoyé. D'ordinaire enclin à annoncer leur équipe très tôt, les Gallois ont annulé l'annonce qui devait avoir lieu aujourd'hui. La menace d'une grève face à l'Angleterre se fait de plus en plus présente.

C'est désormais officiel, le polyvalent trois-quart australien Reece Hodge s'est engagé avec l'Aviron bayonnais pour les trois prochaines années. C'est une recrue de choix pour le club basque qui s'offre un international à 62 sélections.

Il y a une dizaine de jours, Olivier Bertro, l’arrière de Pamiers, a été suspendu onze semaines par la commission de discipline. Après avoir fait appel, le SCA et son joueur sont dans l’attente d’une nouvelle date en espérant une réduction de peine.