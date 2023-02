Selon nos informations, l’ancien demi d’ouverture du XV de France Frédéric Michalak (40 ans, 77 sélections) va intégrer la saison prochaine le staff de Stuart Lancaster au Racing 92. L'information devrait être officialisée dans les jours à venir ou les prochaines heures. Ce sera à n'en pas douter un joli coup réalisé par le club des Hauts-de-Seine…

Le Racing est-il en passe de réaliser un coup magistral ? Selon nos informations, Frédéric Michalak (40 ans, 77 sélections) va succéder la saison prochaine à Rory Teague en tant que chef d’attaque du Racing 92. Actuellement consultant du Rct, l’ancien ouvreur international ne poursuivra pas sa mission dans le Var et devrait donc prochainement intégrer un staff dirigé par l’Anglais Stuart Lancaster et au sein duquel il retrouverait Dimitri Szarzewski et Yannick Nyanga, duquel il a d’ailleurs toujours été très proche.

Après avoir raccroché les crampons en 2018, alors qu’il évoluait à Lyon, Frédéric Michalak avait par la suite été consultant sur le plateau du Canal Rugby Club, tout en préparant activement son retour sur les bords des terrains : pour mémoire, alors qu’il faisait partie du staff du club australien des Sydney Roosters (rugby à 13), ledit Fred avait aussi incorporé de façon provisoire l’encadrement du XV de France, en tournée sur l’île continent à cette époque-là (2021).

Entre les mains, une incroyable ligne de trois-quarts…

Si ce que nous pressentons fortement était confirmé dans les jours à venir, Frédéric Michalak, aux côtés de l’actuel patron sportif du Leinster Stuart Lancaster, pourrait donc avoir la saison prochaine au Racing la responsabilité de l’une des plus belles lignes d’attaque du championnat, une armada où cohabiteront dans quelques mois Juan Imhoff, Nolann Le Garrec, Gaël Fickou, Francis Saili, Max Spring ou Josua Tuisova. Avec un tel potentiel offensif entre les mains, l’ancien meneur de jeu des Bleus, du Rct ou du Stade toulousain devrait donc pleinement pouvoir concrétiser son historique appétence pour le jeu de mouvement. Vivement demain ?