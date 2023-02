En l’absence de Uini Atonio, suspendu jusqu’à la mi mars, c’est le Montpelliérain Mohamed Haouas qui devrait démarrer face au XV du Chardon, dimanche après-midi. Jonathan Danty, qui s’est entraîné normalement mardi à Marcoussis, devrait quant à lui être trop juste pour affronter l’Ecosse.

Mardi après-midi, Antoine Dupont et ses coéquipiers, battus en Irlande lors du dernier round du Tournoi des 6 Nations (32-19), ont réalisé sur le terrain d’honneur de Marcoussis le premier entraînement collectif de la semaine. Si l’on en croit le jeu des chasubles, c’est le Montpelliérain Mohamed Haouas qui devrait démarrer face aux Ecossais dimanche après-midi. En l’absence de Uini Atonio, suspendu jusqu’au dernier match de la compétition contre le pays de Galles, ledit « Momo » était donc en concurrence avec le Bordelo-Béglais Sipili Falatea, jusqu’ici doublure du géant rochelais. Ce serait donc au nom d’une certaine mobilité que Mohamed Haouas aurait aujourd’hui la préférence du staff tricolore.

Pour le reste, aucun changement n’est à signaler dans le 15 de départ et si l’on avait un temps pensé que le débat entre Thomas Ramos et Melvyn Jaminet avait pu être relancé après la défaite de Dublin, Fabien Galthié et ses adjoints devraient persister avec le Toulousain, le meilleur Tricolore de l’automne, au fond du terrain.

Danty encore trop juste ?

La composition évoluera-t-elle jusqu’au match de dimanche ? Difficile à dire. Si Jonathan Danty, blessé au début de la compétition, a fait son retour à Marcoussis dimanche soir, il ne semble pas encore être à 100 % de ses moyens physiques et aussi important soit le trois-quarts centre Rochelais dans le dispositif tricolore, Galthié devrait donc lui préférer Yoram Moefana. Quant à Ethan Dumortier, très convaincant sur l’aile gauche en Irlande, il connaîtra ce week-end une troisième sélection consécutive.

La compo probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Fickou, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert