Top 14 - C'est désormais officiel, le polyvalent trois-quart australien Reece Hodge s'est engagé avec l'Aviron bayonnais pour les trois prochaines années. C'est une recrue de choix pour le club basque qui s'offre un international à 62 sélections.

L'Aviron bayonnais renforce sa ligne de trois-quart avec une recrue de classe internationale. Comme annoncé il y a plusieurs semaines dans les colonnes du Midi Olympique, Reece Hodge est officiellement bayonnais. Il rejoint les autres arrières tels que Callandret, Mori ou encore Zabalza qui sont déjà engagés avec le club basque. Il regagnera l'Aviron après la coupe du monde en France.

"Très heureux de rejoindre Bayonne pour les 3 prochaines années. J'ai entendu de très bonnes choses par rapport à la passion des supporters et la magnifique ambiance à Jean-Dauger. Il me tarde d'y être !". Voilà les premiers mots de l'international australien qui arrive en provenance des Melbourne Rebels d'après le tweet de l'Aviron bayonnais. Le joueur des Wallabies a joué 62 matchs avec l'Australie et a notamment participé à la coupe du monde 2019. Il avait débuté sur l'aile lors du quart de finale contre l'Angleterre.