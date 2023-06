Dupuy, ancien numéro 9 international : « Quand tu as Jonathan (Danty) avec toi, tu te sens en sécurité »

Julien Dupuy (ancien numéro 9 international) - Partenaire de Jonathan lors du titre du Stade français en 2015, il a aussi été son entraîneur dans la capitale. L’ex-demi de mêlée évoque les qualités et l’évolution du trois-quarts centre des Bleus.

Pourquoi Jonathan Danty vous paraît-il si indispensable ?

Il a plein de qualités.Il est courageux, il joue pour les autres, il est aimé de tout le monde. Il ne triche jamais. Jonathan possède déjà tous ces atouts qui ne demandent pas de talent. C’est très important.

Vous étiez à ses côtés sur le terrain lors du titre du Stade français, en 2015. En quoi son rôle était-il déjà prépondérant ?

Il était indispensable, déjà parce qu’il nous faisait avancer. C’est pareil aujourd’hui. Jonathan gratte des ballons, met des plaquages offensifs. Et puis, c’est quelqu’un qui pèse sur la défense adverse. Encore plus maintenant parce qu’il est encore davantage reconnu qu’en 2015, au vu de sa carrière même s’il est plus proche de la fin que du début (rires), et que les autres le craignent. Mais il pèse vraiment, à la fois par son aura et sa puissance physique.

Qu’est-ce qui vous a marqué dans son évolution ?

Je trouve qu’il a progressé sur son jeu devant la défense. Il fait de meilleurs choix aussi, quand il doit aller gratter ou non par exemple. Il laisse moins d’énergie à batailler parfois pour rien et il est d’ailleurs moins sanctionné qu’avant. De manière générale, il trie mieux dans son jeu.Et, j’espère qu’il le lira, il a même un peu progressé dans son jeu au pied.Pas toujours mais, de temps en temps, il a de la réussite quand il s’en sert !

Êtes-vous étonné de vous voir son ampleur au niveau international ?

Ce que je n’arrive surtout pas à comprendre, c’est que des gens se demandaient à un moment : pourquoi Danty est-il en équipe de France ? Ça m’a troué. Quand on a joué avec lui ou qu’on l’a entraîné, on sait quel aura il a sur le groupe.Ce n’est pas un gueulard mais, quand il a un truc à dire, il le fait. Il a une vraie influence sur les autres. Quand tu as Jonathan avec toi, tu te sens en sécurité. Dans sa zone, il y a peu de chance que ça passe et tu vas avancer dans 99 % des cas, avoir une libération propre. Au très haut niveau, c’est essentiel.

Que pensez-vous de son duo avec Gaël Fickou ?

Ils s’entendent bien, avec deux profils complètement différents.Ils ont beaucoup joué ensemble, à Paris et en équipe de France, et se connaissent par cœur.Ils ont une confiance aveugle l’un en l’autre, ça se ressent sur le terrain.

Vous n’êtes pas surpris du retour rapide de Danty alors…

Un peu quand même, après seulement une mi-temps à Castres. Il vient à peine de revenir et, si je ne suis pas inquiet sur le match, les entraînements sont très durs en équipe de France. Mais cela prouve que le staff lui fait pleinement confiance et a besoin de lui.

Qu’attendez-vous du match contre l’écosse ?

Les Bleus seront au rendez-vous, je les vois gagner. Ils ont été critiqués, il y a eu quelques blessés. Les Écossais ont gagné en Angleterre et tout le monde les bade.C’est le match parfait pour l’équipe de France. Pendant trois ans, le staff a choisi un jeu particulier, qui a fonctionné, et se rend compte qu’il faudrait garder un peu plus le ballon. Cela prend plus de temps. Je suis certain qu’il y arrivera. Le match en Irlande est peut-être celui qui nous fera devenir champions du monde. J’y crois.Il y a tout dans ce groupe pour réussir.

Surtout avec un point d’ancrage comme Danty…

À mon avis, Finn Russell devra chauffer les épaules ! Jonathan devrait aller lui dire bonjour deux ou trois fois (rires).