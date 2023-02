TOP 14 - Innovation à Castres. Samedi, à l'occasion de la réception de La Rochelle pour une rencontre de gala, le stade Pierre-Fabre va se doter d'un système d'audio description permettant à une vingtaine de personnes malvoyantes de vivre à fond l'expérience du match. Une expérience inédite à renouveler !

C'est une expérience rare que va être amenée à vivre la vingtaine de personnes déficientes visuelles qui assisteront au match CO - La Rochelle, ce samedi 18 février à 17 heures au stade Pierre-Fabre.

En effet, le club tarnais, à travers son programme d'engagement dans le sport "Le Sport TRES collectif", va permettre à un panel de déficients visuels de suivre la rencontre et de vivre l'expérience match comme tout un chacun. Lisa Valette, chargée de communication au CO, explique : "On voulait mettre l'accent sur l'inclusion et on a pensé à mettre en place un dispositif particulier pour les personnes malvoyantes afin de leur faire vivre l'envers du décor et une expérience unique."

Un match audio-décrit !

Dans les faits, les personnes choisies - qui viennent de tout le département du Tarn - seront accueillies par des supporters et abonnés du club, recrutés en amont via les réseaux sociaux. Dès 14h30n rendez-vous est donné à la Bodega du club ou la légende Rodrigo Capo Ortega et les bénévoles attendront les heureux élus. Après quoi, une rencontre avec les clubs de supporters sera organisée, ceci afin d'apprendre les rudiments des chants de soutien au CO pour se mettre dans l'ambiance du match.

Enfin, pendant le match, et grâce à un casque et une application dédiée, les personnes malvoyantes profiteront de la rencontre commentée en direct eux pour par deux experts placés en tribune de presse. De quoi suivre la rencontre au plus près, de manière originale ! Une fois la partie sportive terminée, l'expérience se poursuivra lors de la traditionnelle troisième mi-temps qui concluera cette expérience qui sera amenée à être reconduite.