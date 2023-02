XV DE FRANCE FEMININ - Fraîchement nommé entraîneur des arrières du XV de France féminin, Sylvain Mirande vivait cette semaine son premier stage avec les Bleues. Il raconte ses premières impressions.

Ce vendredi, à un peu plus d’un mois du début du Tournoi, le XV de France féminin achevait son premier rassemblement depuis la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, où elles avaient terminé à la 3e place. Nouveau cycle, nouveaux visages donc, sur le pré 12 des 40 joueuses ne comptent aucune sélection, au bord du pré c’est Sylvain Mirande qui fait son apparition dans le staff. Suite aux départs d’Annick Hayraud et de Thomas Darracq, les adjoints en charge des avants David Ortiz et Gaëlle Mignot sont montés en grade en tant que co-sélectionneur-entraineurs. Et Sylvain Mirande a intégré cette équipe pour animer le jeu des arrières. « On ne part pas d’une feuille blanche, mais c’est vraiment un nouveau départ, un nouveau projet, le plan de jeu va évoluer. », affirme l’ancien entraîneur des arrières du SUA.

Également éducateur auprès des jeunes de ce club, il sera dans son élément avec des joueuses très jeunes qui intègrent le groupe France, et notamment une ossature blagnacaise qui pourrait former la quasi totalité de la ligne arrière des Bleues de la 10 au 15. « J’apprécie de travailler avec les jeunes, surtout que j’ai découvert un groupe très studieux, souriant, dynamique et travailleur. C’est bien d’avoir des joueuses qui se connaissent. Les Blagnacaises jouent bien, gagnent, se mettent en évidence, mais elles n’auront pas plus de privilèges que les autres, je fonctionne à la méritocratie. Le jeu que nous souhaitons mettre en place ressemble à celui du BRF. Un jeu de mouvement, aéré, fait de prises d’initiatives… Un jeu attrayant, qui nous plaît. »

La fibre agenaise reconstituée

David Ortiz qui a collaboré avec Sylvain Mirande du côté d’Agen n’est évidemment pas étranger à la venue du vice champion de France : « J’étais sensible au rugby féminin. Je regardais l’équipe de France comme tout supporter, un de mes meilleurs amis coache en Élite, et du côté des jeunes d’Agen, je voyais bien qu’il y avait de plus en plus de jeunes filles. Donc j’avais de la curiosité envers ce milieu. Ensuite David a bien caché son jeu, il me l’a demandé directement, et même si ça m’a surpris, ce poste concorde bien avec ma vie actuelle donc je n’ai pas hésité longtemps ».

Un premier stage, essentiellement tactique, qui s’est bien achevé ce vendredi. Les joueuses retrouvent leurs clubs pendant que le staff va continuer la préparation du premier match du Tournoi, le dimanche 26 mars en Italie, avec deux chantiers à résoudre derrière : qui sera titulaire en 10 et en 15 ? Puisque Caroline Drouin, Émilie Boulard et Chloé Jacquet sont retenues par le 7.