PRO D2 - Contre Provence Rugby, Agen a concédé un cinquième match sans victoire cette saison à Armandie. La faute à une indiscipline chronique mais également à un manque de maîtrise lors des moments clés.

« Quand on concède un match nul à Armandie, on peut dire que l’on perd deux points. » Le constat est implacable, selon Bernard Goutta, le SUA voit le verre à moitié vide après ce match nul contre Provence Rugby (23-23). Malheureusement, ses joueurs ont manqué de maîtrise lors des moments importants. Et cela s’est payé instantanément : « dans notre construction d’équipe et son développement, on est revenu en arrière lors de cette rencontre. On a vu toutes nos lacunes aussi bien au niveau de la discipline que de notre maîtrise. On n’a pas trouvé les solutions face à une énorme défense ».

Amer, le coach lot-et-garonnais a néanmoins demandé à ses joueurs de « rapidement récupérer ces deux points perdus ». On peut donc légitimement penser que le match à Colomiers la semaine prochaine sera capital.

En attendant, les Lot-et-Garonnais ont clairement mangé la feuille contre les Provençaux. En récoltant une pénalité à trois minutes de la fin sur une mêlée, Agen pensait avoir fait le plus dur. Mais sur le renvoi, les maux du passé sont revenus et des fautes bêtes sont venues tout gâcher. « J’ai les boules pour ma première ligne qui fait la faute en fin de match. Ce sont eux qui nous ont permis de nous mettre en position de gagner la rencontre » poursuit Goutta, estimant que ce sont surtout ses « leaders de jeu qui sont passés à côté sur ce match ». Alors le mal est-il physique ? « Non, après quatre matchs sur ce bloc, je ne trouve pas que l’on soit dans le dur physiquement. C’est surtout dans notre construction de match que l’on se trompe. »

Farré, retour remarqué

Lors de cette pâle rencontre, on notera surtout le retour de Vincent Farré. Sur la touche depuis trois mois à cause d’une grosse commotion, le flanker a connu « beaucoup de doutes » lors de cette période. Dans les couloirs d’Armandie il y a quelques semaines, le pessimisme était de mise quant à un retour du capitaine d’ici la fin de la saison.

Mais ce grand guerrier est revenu sur la pelouse, « sans appréhension ». Auteur de 76 minutes de grande qualité, Vincent Farré ne sera pas de trop dans cette dernière ligne droite qui va attendre le SU Agen. « Physiquement, ça a été car j’avais beaucoup bossé avec les préparateurs physiques. Mais ce n’était pas simple de retrouver les automatismes ni les repères sur le terrain. C’est normal car je n’avais pas joué depuis trois mois. Mais je suis très heureux d’avoir repris. »

Alors que les blessés s’accumulent dans les rangs lot-et-garonnais, Bernard Goutta pourra dorénavant compter sur son capitaine. Mais ce n’est pas tout car deux ou trois cadres devraient être de retour pour le déplacement chez le voisin haut-garonnais.

Pour rappel, ces derniers l’avaient emporté en début de saison à Armandie (21-22). Et quand on connaît l’écart infime au classement entre les deux équipes, on peut légitimement s’attendre à une grande partie.