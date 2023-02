La nouvelle est tombée ce mercredi en début d'après-midi, Uini Atonio n'affrontera pas l'Écosse et l'Angleterre. Sa présence contre le pays de Galles est encore en suspens. Cette absence sera l'occasion pour Sipili Falatea de se montrer encore un peu plus sous la tunique bleue. Tout laisse à penser que le pilier droit de l'UBB sera promu titulaire sur la droite de la première ligne tricolore.

Rappelez-vous, nous sommes le 20 juin 2021 et le staff du XV de France vient de dévoiler la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la tournée d'été en Australie. Dedans, on retrouve pas moins de 22 néophytes. Un petit groupe dans lequel figure Sipili Falatea. À l'époque, le pilier droit évolue du côté de Clermont et n'est pas très connu du grand public.

Mais qu'importe. Le colosse né du côté de l'île de Futuna vit ses deux premières sélections face aux Wallabies et marque des points auprès du staff. "Après la tournée en Australie, les coachs m’ont dit qu’ils avaient beaucoup aimé mon jeu, a avoué l'intéressé dans les colonnes de Midi Olympique il y a quelques semaines. Du coup, on est resté en contact : avant de sortir une liste, William Servat m’appelait pour me prévenir. Ils voulaient me prendre, mais ils m‘expliquaient que c’était compliqué pour eux parce que je ne jouais pas. Will’ (Servat) m’envoyait souvent des messages. Cela fait aussi partie des choses qui m’ont aidé à garder espoir."

Malheureusement pour lui, Sipili Falatea vivra une dernière saison plus que compliquée du côté de Clermont, ce qui ne lui permettra pas d'accrocher une place dans le groupe auteur du grand chelem la saison dernière.

Le retour au Japon, la consécration en novembre

Un an après ses premières capes, Falatea retrouve les Bleus pour la tournée d'été 2022, au Japon cette fois. Il participe à trois rencontres dans la peau de remplaçant et profite des pépins physiques à répétition de Demba Bamba pour se faire une place au soleil en vue de la tournée de novembre et des duels face à l'Australie et l'Afrique du Sud.

Bien installé cette fois, Sipili Falatea marque les esprits avec le numéro dix-huit dans le dos. Auteur d'une bonne entrée face aux Wallabies, le tout nouveau joueur de l'UBB inscrit l'essai de la victoire face aux Springboks. Quelques semaines dorées pour le pilier droit, qui aura marqué de son empreinte le XV de France : "Sipili a battu tous les records de musculation, que ce soit en force, en explosivité ou en vitesse, confirmait William Servat dans les colonnes de Midi Olympique, fin novembre. Peut-être que certains le découvrent, c’est quelqu’un de très réservé. Mais il est incroyable."

Sipili Falatea a inscrit l'essai de la victoire des Bleus face à l'Afrique du Sud en novembre dernier. Icon Sport

Une place désormais assurée

Aujourd'hui, voir Sipili Falatea dans les 23 Français retenus pour disputer une rencontre n' plus rien de surprenant. Arrivé sur la pointe des pieds chez les Bleus, le Girondin est désormais installé comme le suppléant de Uini Atonio à droite de la première ligne tricolore.

En l'absence du Rochelais, suspendu trois semaines, l'ancien joueur de Clermont est le successeur désigné pour porter le numéro trois face à l'Écosse et l'Angleterre. De quoi remonter encore un peu plus dans la hiérarchie chez les Bleus. Il y a quelques semaines, le joueur de l'UBB déclarait ceci : "Je suis vraiment heureux maintenant. Et quand une personne est heureuse, ça se voit sur le terrain." On confirme Sipili... ça se voit !