6 NATIONS 2023 - Uini Atonio a été suspendu trois semaines après son plaquage haut en Irlande et manquera les deux prochaines rencontres du Tournoi. Il n’est pas le premier Français à connaître une suspension depuis que Fabien Galthié est sélectionneur des Bleus. Petit rappel.



Le XV de France devra faire sans Uini Atonio face à l’Ecosse et l’Angleterre. La nouvelle est tombée aujourd’hui et le pilier Rochelais a écopé d’une suspension de trois semaines. Une peine qui dans les faits implique plutôt quatre semaines sans compétition - on vous explique ici pourquoi - ce qui l’empêchera de postuler pour les deux prochaines rencontres du Tournoi des 6 Nations 2023.

Sous l’ère Galthié, le XV de France compte trois cartons rouges et dix cartons jaunes. Le Tournoi 2020 est le plus indiscipliné pour les Bleus avec quatre biscottes jaunes et une rouge. Avec deux infériorités de 10 minutes en deux matchs, la version 2023 du XV de France devra vite stopper cette indiscipline pour ne pas battre le record d'il y a trois ans.

La plus marquante

Mohamed Haouas en 2020

Tout le monde se souvient du carton rouge de Mohamed Haouas lors du premier Tournoi des 6 Nations de Fabien Galthié comme sélectionneur du XV de France. Après une victoire inaugurale face au vice-champion du monde anglais, les Français enchaînent face à l'Italie et le pays de Galles et sont toujours en lice pour le grand chelem au moment de se déplacer en Ecosse. Une rencontre qui vire au cauchemar pour les Bleus. À la 37ème minute, le pilier droit Mohamed Haouas, révélation de ce début de Tournoi, se chamaille avec l’Ecossais Jamie Ritchie.

Haouas disjoncte et lui assène un coup de poing, sanctionné immédiatement d’un carton rouge par Paul Williams, l'arbitre de la rencontre. La France, en infériorité numérique, chutent pour la première fois (28-17) sous l’ère Galthié et voit son rêve de grand chelem s’envoler. Devant la commission de discipline aux côtés du manager du XV de France, Raphaël Ibanez, et de son avocate, le pilier reconnaît les faits mais se justifie avec des images préparées par le staff montrant l’origine de l’action conduisant au carton rouge.

\ud83c\udfc9 Mohamed Houas exclu pour un coup de poing lors d'une bagarre générale. Les Bleus devront jouer à 14 jusqu'à la fin de la rencontre. France Rugby



\u25b6\ufe0f #6Nations Suivez #SCOvFRA en direct vidéo : https://t.co/8hgmXZCoUa pic.twitter.com/H6UJujL3Cs — francetvsport (@francetvsport) March 8, 2020

On y voit l’Ecossais Nick Haining mettre sa main dans le visage d’Haouas (les yeux ?) juste avant le coup de poing et l'exclusion du Français. Le pilier écope finalement de trois semaines de suspension (il encourait jusqu’à 52 semaines) et manque la fin du Tournoi face à l'Irlande (victoire 35-27). Le troisième ligne écossais n’est lui pas cité par la commission.

La plus clémente

Tournoi 2021 : Paul Willemse

Le deuxième ligne de Montpellier est exclu le 20 mars 2021 lors de la cinquième rencontre du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. À la 68ème minute, le puissant international français voit rouge après un déblayage sur le Gallois Wyn Jones. Coupable d’avoir mis une main dans la tête de Jones, Paul Willemse passe devant la commission et écope d’une suspension de quatre semaines, réduite à deux après les remords du joueur et l'étude du dossier.

Paul Willemse et Charles Ollivon face au pays de Galles en 2021. Icon Sport - Anthony Dibon

Il loupe la dernière rencontre perdue face à l’Ecosse (23-37) mais aussi le huitième de finale de Champions Cup avec son club face à Glasgow (victoire des Héraultais 26-21).

La plus spectaculaire

Test-Match 2022 : Antoine Dupont

Face aux champions du monde sud-africains, Antoine Dupont est sanctionné d’un carton rouge pour la première fois de sa carrière. Sur une passe au pied, le demi de mêlée français percute Cheslin Kolbe en l'air. Le Toulonnais est déséquilibré et retombe sur la nuque. Un geste malheureux et involontaire qui oblige néanmoins Wayne Barnes à sortir le carton rouge. Les deux équipes terminent le match à 14 car Pieter-Steph du Toit a également été exclu à la 12ème minute après un violent déblayage sur Jonathan Danty. Les Bleus s'imposent finalement (30-26) et termineront l'année 2022 invaincus.

Antoine Dupont exclu face à l'Afrique du Sud à l'Orange Vélodrome. Icon Sport - Johnny Fidelin

Antoine Dupont écope d’une première sanction de six semaines, réduite à trois après l'appréciation de circonstances atténuantes et du casier disciplinaire vierge du joueur. Il manque le dernier match de la tournée face au Japon. À l'approche d'échéances européennes importantes avec le Stade toulousain, le numéro 9 fait appel de la décision et voit sa sanction réduite à deux petites semaines. Il rate seulement la rencontre à Lyon et il est requalifié pour la réception de Perpignan et surtout le match de Champions Cup au Munster remporté par le Stade toulousain (13-18).

Pour Uini Atonio, la sanction de trois semaines n'aura pas d'impact pour son club du Stade rochelais. Le pilier pourrait faire son retour lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations 2023 et la réception du pays de Galles le 18 mars prochain.