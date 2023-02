Ce samedi après-midi, le XV de France s'est incliné sur le terrain de l'Aviva Stadium sur le score de 32-19. Un revers qui a mis fin à une série de quatorze victoires consécutives des joueurs de Fabien Galthié. Dans notre émission Twitch, nos journalistes ont eu l'honneur de recevoir Frédéric Michalak. L'homme aux 77 sélections avec les Bleus est admiratif du jeu irlandais.

Invité exceptionnel de notre émission La Troisième mi-temps, en direct ce samedi sur Twitch, Frédéric Michalak est venu nous livrer ses analyses. Comment ne pas lui parler des charnières et de l'occupation irlandaise. Ce qui l'a le plus impressionné, c'est la capacité des Irlandais à tenir le ballon, à occuper, et donc à n'offrir aucune solution à ses adversaires, si ce n'est, des relances folles depuis les 22. Retrouvez donc en image un extrait du passage de l'ouvreur français aux 77 sélections.