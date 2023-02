6 Nations 2023 - Au programme de Des Mauls et Débats nous évoquons l'exploit du week-end, la victoire in-extremis de l'Usap à Brive qui relance la course au maintien. Nous parlons également de l'ASM Clermont-Auvergne. Christophe Urios a remporté son premier succès avec les Jaunards. Mais plus que la victoire, ou encore le triplé de Peceli Yato, notre journaliste Nicolas Zanardi a souhaité a souhaité mettre en avant Yohan Beheregaray qui, blessé, continue à se sacrifier pour son club. Jérémy Fadat nous a quant-à lui parlé du nouveau manager du XV de la Rose Steve Borthwick. Lui qui n'a rien chamboulé outre-manche ne pouvait pas plus mal débuter avec cette défaite à domicile face au rival écossais.



Enfin nous nous sommes penchés sur le Irlande -France de ce samedi. Une finale avant l'heure. Est-ce le match le plus important du mandat de Fabien Galthié ? Réponse en images. Musique : Buffalos - Zebros