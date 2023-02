TOP 14 - Malmenés pendant une très longue période pour cette ouverture de la 17 ème journée du championnat, les Toulousains ont écarté à l'énergie les Bayonnais dans leur antre d'Ernest-Wallon (21-16). Puisant dans leurs réserves, les Haut-Garonnais caracolent plus que jamais en tête de la compétition, en parvenant à contenir la menace basque qui se précisait durant ce duel même si les visiteurs se consoleront avec le bonus défensif dans l'escarcelle.

Le Stade Toulousain avait idéalement négocié le premier épisode de doublon face aux champions de France la semaine dernière, et un nouveau défi se présentait face à la surprenante formation de l'Aviron bayonnais, décomplexée depuis le début de la saison. Si Auriac ouvrait les hostilités au tableau d'affichage après une bonne séquence des avants (3-0, 5 ème), les différences se produisaient plutôt autour des troupes de Cassiem. Plusieurs franchissements dans l'axe, sans pour autant parvenir à concrétiser, démontraient cette physionomie. Lopez ramènera les siens à un score de parité (3-3, 20 ème) récompensant l'initiative globale. Toulouse éprouvait alors les pires difficultés pour s'extirper de la défense visiteuses, consistante et lucide.

Longtemps malmené, Toulouse fait plier Bayonne et conforte sa place de leader !



Même si une série de touches à proximité de la ligne de Bayonne, donnera lieu à un essai en force de Willis (8-3, 36 ème), les Haut-Garonnais se faisaient piéger sur le renvoi après une charge dévastatrice de Cormenier, relayée jusque dans l'en-but par Cassiem (8-10, 38 ème). Une forme de déconcentration pour les hommes d'Ugo Mola mais surtout une idée de l'implication des Bayonnais, solides sur les phases statiques et capables de casser la ligne d'avantage à plusieurs reprises. De quoi aussi mettre une nouvelle fois les Stadistes devant leurs responsabilités face à un adversaire venu comme prévu, jouer son rôle de trouble-fête à la perfection. La suite s'annonçait trépidante.

Si Lopez poursuivait l'embellie au pied, avec une nouvelle offensive sur la moitié de terrain des locaux (8-13, 46 ème), l'échec au pied d'Auriac ne permettait pas aux locaux d'envisager un retour rapide. Mallia se chargeant de la responsabilité des tirs aux buts avec réussite (11-13, 62 ème) après une réponse immédiate de Lopez dans l'exercice (11-16, 60 ème). Le gargantuesque Meafou démontrera à son habitude, une immense puissance. Flanqué de deux joueurs sur le râble, le deuxième ligne emportera tout sur son passage pour l'essai en force (18-13, 63 ème). Le Stade d'Ernest-Wallon chavirait à juste titre. Et le début d'un visage plus affirmé pour les Stadistes, empruntés jusqu'à présent.

Les Toulousains poursuivaient leurs efforts, dans toutes les composantes aussi bien au près qu'au large. Bayonne ne cédait presque rien et s'affranchissait de la réplique même si Mallia rajoutera trois unités supplémentaires (21-16, 70 ème). Manquant de ressources physiques et d'un banc moins relativement moins performant, les visiteurs n'étaient plus en mesure de rivaliser dans les déplacements et sur les transitions. Toulouse défendait le moindre mètre avec conviction, un peu comme face à Montpellier la semaine auparavant, où le collectif se sublimait malgré tout. Les Haut-Garonnais peuvent partir en vacances l'esprit léger, les doublons sont pour le moment gérés idéalement avec deux succès en autant de rencontres et une place de leader incontesté. Pour Bayonne, l'effet de surprise se dissipe et ce point de bonus défensif n'est que la simple traduction que l'Aviron est un candidat crédible à la qualification cette saison. Sacré promu.