Alors que la deuxième ligne du Stade toulousain, composée de Richie Arnold et Emmanuel Meafou a été à son avantage, à des degrés différents, pour assurer le succès des Rouge et noir, l’indiscipline a coûté cher à l’Aviron bayonnais. Pieter Scholtz et Denis Marchois en ont fait les frais.

Les Tops

Emmanuel Meafou

Les semaines se suivent et se ressemblent pour lui. Paradoxalement, le deuxième ligne australien n’a pas réussi son meilleur match de l’année 2023 face à Bayonne. Mais, toujours aussi utile offensivement puisqu’il a encore été le point d’appui privilégié des Toulousains sur les premiers temps de jeu, Meafou a surtout inscrit l’essai qui a renversé le cours du match. Après l’heure de jeu, et alors que son équipe était menée de cinq points, il a profité d’un temps fort des siens pour prendre le ballon et avancer seul au contact et allonger son immense pour marquer. Quelle classe !

Richie Arnold

On ne souligne certainement pas assez son importance dans le système toulousain depuis le début de saison. Ce samedi, son activité fut une nouvelle fois énorme pour un joueur de son poste. Souvent servi sur les premiers temps de jeu, il a constamment défié la muraille basque et gratté quelques mètres importants. En défense aussi, il fut l’un des Toulousains les plus efficaces. Enfin, alors qu’Alexandre Roumat était sur le banc en première mi-temps, il a logiquement été le sauteur le plus visé dans l’alignement avant la pause, s’offrant même deux contres sur des lancers adverses.

Longtemps malmené, Toulouse fait plier Bayonne et conforte sa place de leader !



Le film du match : https://t.co/ZfFfbnF688 pic.twitter.com/6Q71OJRJL9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Uzair Cassiem

Il se retrouve régulièrement dans cette catégorie et c’est logique. Le troisième ligne centre est le fer de lance de l’équipe bayonnaise. Ce samedi, il faut encore au four et au moulin. Grâce à sa force de pénétration, il a souvent trouvé des brèches dans la défense toulousaine et fait reculer ses adversaires. Au-delà, il fut décisif puisqu’il a inscrit le seul essai des siens en première mi-temps, alors que les Basques venaient d’en encaisser un.

Les Flops

Pieter Scholtz

Difficile de juger un pilier qui entre en jeu. Mais force est de constater que le droitier, apparu sur le terrain à la 55e minute, a souffert ce samedi à Ernest-Wallon. Dominé en mêlée fermée et peu à l’aise dans le jeu courant durant les vingt-quatre minutes qu’il a passées sur la pelouse, il a même été pénalisé à deux reprises. Si bien que son staff a décidé de le remplacer à la 79e minute, et de faire revenir Pascal Cotet, juste avant une mêlée qui aurait pu être importante.

Denis Marchois

Cela peut paraître sévère de le retrouver dans cette catégorie car le capitaine bayonnais n’a pas ménagé ses efforts. Mais le carton jaune dont il a écopé à la 63e minute, sur l’action qui a mené à l’essai de Meafou, est venu refléter l’indiscipline des joueurs de l’Aviron, laquelle leur a coûté cher alors qu’il y avait un coup à faire à Ernest-Wallon. Le deuxième ligne avait été prévenu par l’arbitre mais c’est donc lui, pénalisé à deux reprises sur l’ensemble du match, qui a commis la faute de trop.

Rynhardt Elstadt

Attention, le flanker sud-africain démontre toujours autant d’envie et d’énergie quand il est sur le terrain. Mais, ces derniers temps, il n’a pas le même impact que les saisons précédentes dans le jeu du Stade toulousain. Ce fut encore le cas face à Bayonne. Sur le plan offensif, son influence a été par exemple trop faible, même s’il a essayé de charger plein axe à plusieurs reprises. Et défensivement, son immense point fort, il semble moins décisif qu’avant. Il a aussi commis une faute évitable en début de deuxième période, avant d’être remplacé.