TOP 14 - Revivez la rencontre entre Toulouse et Bayonne comptant pour la dix-septième journée de Top 14.

Le Stade toulousain a longtemps souffert chez lui, à Ernest-Wallon à l'occasion de la 17e journée de Top 14, avant de faire tomber l'Aviron Bayonnais (21-16). Les Basques ont même mené au score à la pause (8-10) et la majorité de la rencontre. Mais même amputé de ces internationaux, Toulouse a trouvé les ressources d'une rencontre mal embarquée. L'inévitable Emmanuel Meafou a remis son équipe en tête après l'heure de jeu, d'une charge monumentale renversant quatre défenseurs finissant dans l'en-but.

Cette victoire est un fort signal envoyé à la concurrence en termes de force mentale. Les Toulousains confortent ainsi leur place de leader au classement du Top 14, avec désormais 58 points. Les promus Bayonais, quant à eux, ramènent un point de bonus défensif qui leur permet de continuer à rêver d'une improbable qualification.

"On se satisfait de ce point de bonus défensif. Ce n'est jamais évident ici, on connaît l'écurie d'en face. Je suis fier de notre niveau et de la solidarité affichée par le groupe. On n'a aucune prétention et on s'accroche à chaque rencontre" se félicitait l'ouvreur Camille Lopez à la fin de la rencontre, au micro de Canal +.