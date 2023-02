Longtemps chahutés par l’Avrion bayonnais, et menés à la pause, les Toulousains ont trouvé les ressources pour l’emporter ce samedi (21-16). Le capitaine du jour Alban Placines explique comment lui et ses partenaires ont gardé leur sérénité, même si leur manager Ugo Mola a dû recadrer les choses dans le vestiaire.

Vous avez eu plusieurs temps fort en première mi-temps sans marquer et vous êtes retrouvés menés à la pause. Comment l’expliquez-vous ?

Pas mal de détails nous ont manqué. Bayonne nous a beaucoup ralenti sur les phases de ruck et on a eu du mal à mettre notre jeu en place. On avait enfin réussi à débloquer le score avec un essai en fin de première mi-temps mais, malheureusement, on en a pris un juste derrière. C’était assez dur parce qu’on commençait à prendre nos distances. On s’est fait un peu remonter les bretelles à la mi-temps, c’est normal.

Que vous a dit Ugo Mola à la pause ?

Il a mis l’accent sur notre jeu, sur les choses à mettre en place correctement, notamment sur les premiers soutiens offensifs dans les rucks pour aller plus vite sur les sorties de balle.

Avez-vous été surpris par l’Aviron bayonnais ?

Cette équipe a mis beaucoup de rythme. On s’y attendait mais on a visiblement été surpris sur la première mi-temps. En défense, on a eu des faiblesses autour des rucks dont ils ont profité.

Malgré tout, vous avez su garder votre calme pour renverser le cours des choses en deuxième période...

Oui, c’est ce qu’on essaye de faire constamment. Il n’y a pas besoin de se mettre plus de pression que ça, mais il faut trouver des solutions. Et, pour y parvenir, il faut d’abord rester lucide. La deuxième mi-temps a été bien meilleure sur le contenu. Il fallait rectifier le tir.

Longtemps malmené, Toulouse fait plier Bayonne et conforte sa place de leader !



Le film du match : https://t.co/ZfFfbnF688 pic.twitter.com/6Q71OJRJL9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Vous avez engrangé neuf points sur dix sur ces deux doublons, contre Montpellier et Bayonne. Est-ce que ces deux succès vous permettent de mettre déjà un pied en demi-finale ?

C’est encore un peu rapide mais on voulait marquer coup sur ces deux matchs avant la période de trêve due au Tournoi des 6 Nations. On s’était vraiment dit des choses avant d’entamer cette période. Nous sommes donc contents d’avoir récolté neuf points.

Mais vous avez un matelas très important sur la troisième place...

On verra tous les résultats du week-end mais on prend de l’avance au classement. Sur la construction de la saison, c’est hyper important de prendre le large. Mais on ne veut pas s’arrêter là.

Par rapport à la période de doublons de l’an passé, qui avait été douloureuse, la différence vient-elle de la profondeur d’effectif ?

Il y a de ça mais j’espère aussi qu’on apprend de nos erreurs du passé. Cette expérience nous sert à tous, que ce soient les plus jeunes qui ont commencé la saison dernière ou les moins jeunes. La dynamique est différente aujourd’hui et on essaye de la conserver.

Meafou décisif, Arnold actif\ud83d\udcc8

Scholtz et Marchois sanctionnés \ud83d\udcc9



Les tops et flops de Toulouse-Bayonne !https://t.co/FMWsFK6d2Z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Vous aviez déjà été capitaine sur certains doublons l’an passé, vous l’avez encore été sur ces deux derniers matchs. L’abordez-vous différemment ?

À l’image du groupe, je le vis différemment, par rapport à mon expérience sur cette même période de l’an dernier. Mais, vous savez, même si c’est le rôle d’une personne sur le papier, il y a beaucoup d’autres leaders autour de moi. Il n’y a pas qu’un seul joueur qui génère cela dans le groupe. On a réussi à trouver une bonne unité tous ensemble pour avancer.