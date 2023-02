6 NATIONS U20 2023 - L’équipe de France a débuté son Tournoi par un succès en Italie (27-28), mais qu’il fut dur à aller chercher pour les joueurs de Sébastien Calvet. Les Bleuets se sont fait peur mais ils auront pu compter sur une énorme solidarité défensive pour tenir cette première victoire.

Il aura donc fallu attendre les ultimes secondes, et même patienter 5 minutes au-delà du temps réglementaire pour finalement pousser un ouf de soulagement dans les rangs tricolores. Si l’Italie n’avait jamais battu la France dans la catégorie U20 avant ce rendez-vous à Trévise, cela a bien failli être le cas lorsque Gesi est venu aplatir le cinquième essai des Italiens en bout de ligne, après une longue séquence de percussions (80e+4, 27-28). Mais la transformation de Bruniera, en bord de touche, est finalement passée de peu à côté, privant la Squadra Azzura de l’exploit.

Ils ont eu chaud, mais les Bleuets s'imposent de justesse face à l'Italie ! ?\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



Très clairement, c’est la défense qui a fait gagner la France dans cette partie. Et également ce banc qui est parvenu à répondre à l’agressivité italienne, à la conquête dévastatrice des Italiens longtemps dominateurs dans le secteur de la mêlée fermée, redoutables sur les ballons portés et même capables de venir chiper des ballons en touche. Ce n’est d’ailleurs pas anodin s’ils ont mené une bonne partie de la rencontre, en étant entreprenants, et que cette Italie sort frustrée d’une partie qui la voit décrocher à la fois le point de bonus défensif et le point de bonus offensif.

La France plus réaliste et surtout plus efficace

Les Italiens ont donc ouvert le bal, marquant une première fois par l’intermédiaire de Berlese en force, après une longue phase de pilonnage (8e, 5-0 puis 7-0). Et l’impressionnant pilier droit Gallorini est lui aussi venu franchir la ligne (25e, 12-6), permettant à cette équipe d’Italie d’optimiser sa domination. Ce n’est qu’avant l’heure de jeu, pas l’intermédiaire de Moustin sur une phase de fixation de la défense, puis après un joli travail sur les extérieurs, que la France est parvenue à réagir, marquant à son tour et prenant pour la première fois l’avantage (29e, 12-11 puis 12-13). Rubinato à la suite d’une pénaltouche et sur un ballon porté a relancé l’équipe italienne (33e, 17-13) mais c’était sans compter le travail des avants français – dans le même registre – pour aller chercher l’essai de pénalité (39e, 17-20).

Un temps à 13 contre 15 après les cartons contre Castro Ferreira (49e) et Nouchi (51e), la France a alors vu l’Italie retrouver la maitrise des débats par l’intermédiaire de Mey (52e, 22-20). Mais ce sont ces deux mêmes joueurs français qui ont finalement permis aux Bleuets, dans le money time, d’aller chercher cet essai de la victoire, voyant le second s’échapper sur un petit côté après un contre en touche, et le premier terminer une offensive pleine de dynamisme. Avec 5 essais à 3 au final en faveur des Italiens, la performance des buteurs aura été déterminante, au regard des quatre échecs de Sante (9 points laissés en route), ajoutés à celui de Bruniera… La France s’en contentera donc, se satisfera surement de ces débuts réussis sur le plan comptable, mais elle aura été bousculée par des Italiens plus que valeureux.