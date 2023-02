6 Nations U20 2023 - Les Bleuets se sont imposés de justesseen Italie (27-28). Malmenés devant, les jeunes Français ont subi la puissance du pack italien. Le symbole de cette infériorité fut notamment la sortie dès la 27e minute du Palois Hugo Parrou. Mathis Castro Ferreira a lui livré une partie intéressante malgré son carton jaune, tout comme Maël Moustin.

1. Hugo Parrou 2/10

On ne l’a vu que peu de temps sur le terrain. Sanctionné plusieurs fois en mêlée, le Palois a malheureusement pour lui symbolisé la difficulté qu’on eu les avants français à rivaliser avec le pack italien. Tellement en difficulté, que Sébastien Calvet a décidé de le faire sortir dès la 27e minute de jeu. Il a été remplacé par Louis Penverne, qui a lui aussi souffert face au gaucher italien.

2. Bernabé Massa 6/10

Contré sur son premier lancer de la partie, il a ensuite su trouver ses coéquipiers en l’air. Tonique, il a bien su piloter les mauls des siens, qui ont souvent avancé. Lorsqu’il a été servi, il a su dominer les collisions. Il a réalisé 11 plaquages. Remplacé par Thomas Lacombre, qui s’est fait contrer sur son premier lancer.

3. Zaccharie Affane 5,5/10

Pénalisé juste avant la pause pour un hors-jeu évitable, le Bordelais s’est signalé positivement en dominant une mêlée à un quart d’heure de la fin. Cette pénalité a d’ailleurs permis à Axel Desperes de faire passer les siens devant. Son activité défensive s'est faite sentir, puisqu'il termine avec 16 plaquages.

4. Charly Gambini 5/10

Présent défensivement, il a souvent fait don de son corps alors que les attaquants italiens ont multiplié les offensives. Mais il a aussi fait partie du pack bleu qui a souffert durant la majeure partie du match.

5. Brent Liufau 5,5/10

Il n’a pas réussi à stopper le pilier droit italien sur sa ligne sur le deuxième essai des Transalpins. Globalement, il a aussi été emporté par la puissance italienne et son travail s’est résumé à défendre (21 plaquages), à l’instar de beaucoup de ses coéquipiers. Sa géniale claquette amène le dernier essai des Bleus.

6. Lomig Jouanny 4/10

Il s’est précipité et a commis un en-avant à cinq mètres de l’en-but italien en début de match. Il a souffert de la comparaison avec les Italiens en touche, où plusieurs ballons bleus ont été chipés. Son apport physique a malheureusement été moindre.

7. Lenni Nouchi 4/10

À la faute, il offrait une pénalité qui amène le premier essai de la partie pour l’Italie. Pourtant dans l’avancée lorsqu’il héritait du ballon, à l'image de sa charge sur le troisième essai, il a écopé d’un carton jaune pour une répétition de fautes. Parmi les joueurs les plus expérimentés de l’équipe au niveau professionnel, il peut faire mieux.

8. Mathis Castro Ferreira 6,5/10

Très intéressant, il récupérait un bon ballon dans le camp italien en début de partie en se montrant attentif au bord du ruck. Son activité défensive a été évidente. Même s’il écope d’un carton jaune pour une faute en zone de marque, il se rachète à dix minutes de la fin en inscrivant l’essai de la gagne pour les Bleuets. Précieux.

9. Simon Tarel 5,5/10

Quasiment parfait face aux perches, il ne connaissait qu’un seul échec sur ses cinq tentatives. Des points qui furent précieux quand on sait à quel point les faiblesses italiennes dans ce domaine ont coûté cher à la Squadra Azzurra. Ce fut une partie frustrante pour lui, alors que son équipe a passé la majorité du temps à défendre.

10. Tom Raffy 5/10

À l’image de son demi de mêlée, il a été sevré de ballon derrière un pack dominé. Il n’a, au final, n’a pas du tout été en vue lors de cette partie. Neutre au possible.

11. Enzo Benmegal 6/10

On sent qu’il a du feu dans les jambes, mais le Racingman n’a pas forcément eu beaucoup de ballons exploitables. Son en-avant (23e) fait tache. Sinon, il a plutôt été actif et a su être solide en défense.

12. Nicolas Depoortère 6/10

Capitaine des Bleuets, il décalait parfaitement Moustin sur le premier essai des siens. Le joueur formé à Izon a eu du boulot en défense (11 plaquages) et a su trouver l’équilibre aux côtés d’Athur Mathiron. La paire de centres ne s'est fait prendre à revers qu’à une seule reprise lors de ce match.

13. Arthur Mathiron 4,5/10

Malgré sa sérénité défensive, il s’est montré trop discret dans cette partie, car sevré de ballon. Surtout, il était battu en duel après le poteau italien sur l’action du premier essai.

14. Maël Moustin 7/10

Sûrement le plus actif des trois-quarts français. Par ses appuis, on a senti qu’il était capable de faire des différences avec le ballon. Il marque d’ailleurs le premier essai français à la 29e minute. Aussi, un grattage décisif est à mettre à son actif, alors que les Italiens avaient franchi le premier rideau défensif (2e).

15. Théo Attissogbe 5/10

Lui aussi avait de l’envie, mais lui aussi n’a pas eu de ballons pour s’exprimer. L’arrière des Bleuets s’est appliqué sur ce qu’il avait à faire. Il se faisait tout de même prendre par le crochet de l’ailier italien sur le dernier essai de la partie. Sans conséquence, heureusement.