TOP 14 - En conférence de presse avant le déplacement de Toulon à Montpellier, le manager général du club varois s’est exprimé sur la nouvelle blessure à la cheville de Gabin Villière. L'ailier était toujours en attente de ses analyses, ce jeudi 2 février, à midi.

Avez-vous des nouvelles de Villière ?

Pour l’instant, on a appris la nouvelle. On n’a pas encore eu les analyses. On attend le bilan.

Est-ce que le XV de France est arrivé trop tôt pour lui, alors qu’il revenait tout juste d’une longue blessure ?

Il a joué la semaine dernière. Je ne vais pas vous cacher qu’on aurait préféré qu’il fasse une semaine de plus avec Toulon. Maintenant, il se sentait bien. C’est le jeu de la sélection, c’est comme ça… Quand tu joues, tu es sélectionnable. C’est toujours facile de dire, on aurait pu faire comme ceci, ou comme cela. Mais oui, je ne vous le cache pas, on aurait aimé garder Gabin un peu plus longtemps à Toulon.

Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ?

Oui, bien sûr. On est dans la période où il faut prendre son temps pour analyser. On va voir combien de temps ça va prendre. C’est un garçon qui a un gros mental. Il est déjà en train de basculer sur sa convalescence. Il pense à ses soins, et il fait comme nous, il attend de savoir combien de temps il va être en dehors des terrains. Il veut se donner rapidement un objectif pour revenir à court terme, voire à moyen terme. C’est un garçon qui n’a pas été épargné ces derniers temps. Il a une force de caractère, il est indestructible et heureusement… Mais oui, aujourd'hui, c'est dur.

Au-delà de la blessure, est-ce que le mental est touché ?

Oui, c’est usant pour lui. On se met à sa place. À chaque fois qu’il revient, il a quelque chose qui l'embête. Forcément, dans ces moments, tu doutes. Il faudra l’aider au maximum durant cette période. Après, je ne veux plus trop en parler car on ne sait pas ce qu’il a. Quand on aura le verdict, on pourra se reparler. On ne sait pas s’il va rater deux semaines, deux mois, ou six mois. Il a besoin de savoir ça. Au niveau du mental, c’est complètement différent si tu en as pour deux semaines ou pour six mois. En fonction, ça sera plus facile pour lui de se remobiliser et de se stimuler à nouveau.