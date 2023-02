TOP 14 - Battus à Bayonne pour la première fois en Top 14 sous l'ère Collazo, les Brivistes vont devoir réagir face à Perpignan, un concurrent direct au maintien.

"Ce week-end, c'est un match à forts enjeux entre l'avant-dernier et le dernier. Perpignan vient de gagner contre le Stade français et arrive en confiance. Mais ce n'est pas une finale, il reste une dizaine de matchs à venir. Quoi qu'il se passe samedi, la saison n'est pas finie", pose d'emblée le néo-Briviste Artur Bonneval.

Samedi c'est tout de même un tournant de leur saison que s'apprêtent à vivre les Corréziens. Une victoire et les Catalans seraient relégués à plus d'une victoire des coéquipiers de Saïd Hirèche. Un nouveau break après 17 journées de championnat et après la série de trois victoires au cœur de l'hiver qui permit aux hommes de Patrice Collazo d'abandonner la lanterne rouge.

Ce serait trop beau si l'on gagnait tout...

Mais pour cela, les Brivistes vont devoir un visage autre que celui aperçu en deuxième mi-temps à Bayonne. Seulement menés 10 à 6 à la pause, les Corréziens ont craqué dans le second acte, encaissant un cinglant 27-3... Face à l'Usap, Saïd Hirèche et les siens vont devoir prouver qu'ils ont le caractère pour rebondir.

Le caractère, une valeur dans l'ADN du club champion d'Europe en 1997. "Ça fait partie du job. Ce serait trop beau si l'on gagnait tout... Tous les week-ends, c'est une remise en question. Je ne suis pas trop inquiet sur ça concernant le CAB. Ça fait partie de l'ADN", rassurait d'ailleurs le manager Patrice Collazo après la défaite à Bayonne.

Marcel Van der Merwe, Daniel Brennan et les Brivistes ont retrouvé l'amour de leurs supporters. Icon Sport

D'ailleurs, les Brivistes en ont déjà fait preuve ces dernières semaines. Fin décembre déjà, quand dos au mur après un essai précoce de Damian Penaud, ils ont su trouver les ressources pour décrocher à la 89ème minute un succès si précieux face à Clermont.

Mi-janvier ensuite, après une claque reçue à Galway face au Connacht (61-5), les Noir et Blanc ont su l'emporter une semaine plus tard grâce à une très belle performance contre Cardiff (37-24). Un succès synonyme de qualification en huitièmes de finale de Challenge Cup.

Une communion retrouvée avec le public

Alors les Coujoux en sont capables. D'autant plus qu'ils bénéficient depuis cette victoire dans le derby contre Clermont d'un regain de passion de la part de leurs supporters. Ces derniers devraient de nouveau répondre présents samedi et rendre le Stadium à la limite de l'incandescence. Tâche à d'Esteban Abadie, Nico Lee, Setareki Bituniyata et consorts d'avoir cette étincelle pour embraser le Stadium.