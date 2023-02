XV DE FRANCE - Déjà forfait pour le premier match des Bleus face à l'Italie dimanche, Gabin Villière souffre d'une fracture au péroné d'après les informations de L'Equipe et va manquer l'intégralité du Tournoi des 6 Nations.



Gros coup dur pour les Bleus. Alors que le premier match face à l'Italie approche (dimanche à 16 heures), Gabin Villière (27 ans, 12 sélections) va manquer l'intégralité du Tournoi des 6 Nations. L'ailier toulonnais, sorti en cours d'entraînement jeudi, d'ores et déjà forfait à Rome, souffre d'une fracture du péroné gauche d'après L'Equipe. Déjà victime d'une double blessure péroné cheville face au Stade français il y a deux mois, Villière connaît une nouvelle désillusion avec cette blessure.

L'ailier toulonnais n'a disputé que deux matchs cette saison. Il avait repris la compétitition le week-end dernier face à Pau, disputant 62 minutes encourageantes.

Opération dans les prochains jours ?

L'Equipe va plus loin et parle d'une opération dans les prochains jours pour Villière, qui va rater des échéances importantes avec son club du RC Toulon. Interrogé en conférence de presse aujourd'hui, le manager toulonnais Franck Azéma aurait préféré que son ailier reste plus longtemps en club afin de ne pas précipiter son retour au plus haut niveau. "Je ne vais pas vous cacher qu’on aurait préféré qu’il fasse une semaine de plus avec Toulon. Maintenant, il se sentait bien. C’est le jeu de la sélection, c’est comme ça… Quand tu joues, tu es sélectionnable. C’est toujours facile de dire, on aurait pu faire comme ceci, ou comme cela. Mais oui, je ne vous le cache pas, on aurait aimé garder Gabin un peu plus longtemps à Toulon."

Avec le forfait de Villière qui semble inéluctable pour l'intégralité du Tournoi, les Bleus vont devoir se trouver d'autres finisseurs. Si pour l'Italie, Ethan Dumortier a de grandes chances d'accompagner Damian Penaud sur les ailes, quid de la suite de la compétition ? Le Toulousain Matthis Lebel, libéré jeudi soir par le staff du XV de France, a sans doute une bonne carte à jouer. Fabien Galthié peut aussi réserver des surprises et replacer Yoram Moefana sur une aile pour faire venir un autre profil de centre, comme le Palois Emilien Gailleton. Bref, les Bleus ne manquent pas de solutions mais avant même le début du Tournoi 2023 enchaînent les mauvaises nouvelles. Pour rappel, Jonathan Danty, Peato Mauvaka, Cameron Woki et donc Gabin Villière sont déjà forfaits.