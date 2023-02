TOP 14 - À l’approche de la réception de Bayonne dans le cadre de la dix-septième journée de Top 14, le centre polyvalent du Stade toulousain, Dimitri Delibes, présent en conférence de presse est revenu sur la victoire face à Montpellier, et sur la réception de Bayonne samedi après-midi. Le joueur est également revenu sur sa prolongation avec le club de la ville rose.

Dimitri, contre Montpellier, avez-vous ressenti l’apport du banc ?

En deuxième mi-temps on était plus relâché, on avait plus de repères qu’en première période. Je pense que le banc nous a apporté de la solidité, notamment devant. On s’est vraiment détendu au retour des vestiaires et on s’est régalé sur le terrain. On a envoyé plus de jeu et cela nous a réussi dans ce match.

Comment avez-vous vécu votre match avec Juan-Cruz Mallia à l’ouverture ?

Ce n’est pas un ouvreur à l’origine donc il y a un peu d’adaptation, mais je trouve qu’il a fait un super match. Il a des petits détails à bosser encore, mais c’est logique ce n’est pas son poste de formation. Après lui personnellement c’est un super joueur, il sait s’adapter pour le collectif au poste auquel il joue. Honnêtement c’est un régal de jouer avec lui.

Contre Montpellier, l'Argentin était titulaire à l'ouverture Icon Sport - Icon Sport

Avec cinq points de pris l’écart se creuse, est-ce que la place dans les deux en fin de saison est acquise si le résultat contre Bayonne est positif ?

On ne va pas se précipiter. L’essentiel c’est de gagner, on a pris cinq points contre Montpellier, c’est tant mieux, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Dimanche dernier, c’était très accroché, et contre Bayonne il ne faudra pas se précipiter. Il faut faire les choses dans l’ordre.

Est-ce que votre polyvalence est un atout supplémentaire dans cette période de doublon ?

Bien sûr ! Il faut être polyvalent et ici c’est peut-être encore plus important. Après le but final c’est quand même d’aider le collectif au maximum en étant capable d’évoluer à plusieurs postes. C’est vrai que je suis plus à l’aise à l’aile ou au centre. À l’arrière je l’ai fait contre le Stade français, mais ce n’était pas un match de référence (rires).

Le centre du Stade toulousain est capable d'évoluer a plusieurs postes dans les lignes arrières Icon Sport - Icon Sport

Cette équipe de Bayonne, c’est la surprise de cette saison ?

Bayonne ça a toujours été une terre de rugby, c’est une grosse équipe et cela se voit au classement. Mais de toute façon dans ce Top 14, aujourd’hui il n’y a plus de petites équipes. Ils n’ont rien volé à personne et ils jouent très bien leur rugby.

Quelles seront les clés du match ?

On sait qu’ils sont accrocheurs et bagarreurs dans les phases de rucks et au sol en général. Il va falloir que l’on soit prêt à répondre à ce combat qu’ils vont nous proposer.

Vous avez goûté au groupe élargi des Bleus, vous étiez déçu de ne pas y figurer cette fois-ci ?

La déception, (il hésite) oui forcément quand on y a goûté vous avez envie d’y retourner à chaque fois. Mais il y a une logique, car au vu de mes dernières prestations, je n’étais pas dans une bonne période, je n’enchaînais pas les rencontres en club et mes prestations n’étaient pas non plus excellentes. Ensuite je reste ici à Toulouse, et l’importance c’est de jouer et c’est le cas avec ce maillot, donc je suis le plus heureux.

Dimitri Delibes en compagnie de Romain Ntamack lors de la préparation de la tournée d'automne 2022 Icon Sport - Icon Sport

Avec votre récente prolongation, avez-vous l'esprit plus léger ?

Oui forcément, on peut penser à autre chose maintenant. C’était une période un peu particulière parce que c’était ma première prolongation en qualité de joueur professionnel. Maintenant c’est signé et j’ai l’esprit plus tranquille et je prends plus de plaisir sur le terrain.

C’était une évidence pour vous de prolonger avec le Stade toulousain ?

C’est une certaine continuité je suis chez moi ici, j’ai ma famille, mes amis. J’ai démarré le rugby à Blagnac, donc le Stade toulousain j’ai toujours eu des étoiles dans les yeux pour ce club, quand je les voyais jouer à la télé. Maintenant j’ai aussi un petit goût d’inachevée, car quand Toulouse gagnait des titres, moi j’étais dans le groupe, voire sur le banc, et maintenant l’objectif c’est d’être sur le terrain et de les gagner en jouant (rires).